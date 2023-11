Depuis 75 ans, l’incontournable mascotte Tuffy continue d’accompagner la Coupe Grey

Alors que Hamilton s’apprête à être l’hôte de la Coupe Grey dimanche, la ville ontarienne a eu le plaisir d’accueillir le cheval Tuffy, la célèbre mascotte des Stampeders de Calgary, perpétuant ainsi une tradition qui remonte à 75 ans.

C’est au son des cornemuses et le bruit des tambours, ainsi qu’avec un panier de carottes et de pommes, que le personnel de l'hôtel TownePlace Suites by Marriott a accueilli jeudi la jument noire de 17 ans.

Et c’est Di Wensel, président du comité de la Coupe Grey de Calgary, qui a eu l'honneur de conduire le cheval dans un restaurant local, puis de traverser le stationnement jusqu'à l'hôtel. C'est l'une des choses que je préfère faire toute l'année , a-t-il confié à califourchon sur Tuffy.

Je viens à la Coupe Grey depuis 20 ans, mais faire partie de ce groupe formidable est fantastique, représenter la ville de Calgary et le Stampede, c'est génial.

Ce jour-là, en 1948, à Toronto...

En 1948, un partisan zélé des Stampeders a fait entrer un cheval dans le hall de l'hôtel Royal York du centre-ville de Toronto. Cette année-là, Calgary a remporté la première de ses huit Coupes Grey et, depuis, les supporteurs des Stampeders ont reproduit chaque saison la même scène.

On ne sait pas comment le personnel a réagi à l'apparition du cheval dans le hall du Royal York il y a 75 ans, mais Tuffy est toujours la bienvenue.

Nous nous sentons les bienvenus partout où nous allons.

Pour immortaliser l’événement, le personnel de l'hôtel Marriott à Hamilton a demandé à Tuffy de signer en posant un sabot sur un tampon encreur.

Âgé de 88 ans, Cy Addley est membre du comité de la Coupe Grey de Calgary. Il aide la mascotte à entrer dans les halls d'hôtel depuis des décennies : Je l'ai vu faire en 1948 et je l'aide depuis 1975. Ça demande beaucoup d'organisation et beaucoup d'heures [de travail] pour faire tout cela.

Les Stampeders ne participent pas à la Coupe Grey cette année. Ce sont les Alouettes de Montréal, vainqueurs de la division Est, qui seront opposés aux Blue Bombers de Winnipeg, l’équipe représentante de la division Ouest.

Avec les informations de La Presse canadienne