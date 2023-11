L’Association de hockey du Nord de l’Ontario (NOHA) a adopté récemment une nouvelle politique concernant les séjours à l’hôtel, qui demande aux équipes participant aux tournois dans la région et aux familles qui les accompagnent de signer un code de conduite.

Selon Jason Marchand, directeur général de la NOHA , les discussions concernant cette politique ont commencé il y a quelques mois.

Plusieurs hôtels de la région, qui reçoivent régulièrement des équipes de hockey lors de tournois, ont soulevé plusieurs problèmes.

M. Marchand explique que des hôteliers embauchent des policiers ou des agents de sécurité pendant les tournois, ce qui peut leur coûter des milliers de dollars pour une fin de semaine.

Le directeur général de la NOHA précise que ce ne sont pas uniquement les équipes de hockey qui peuvent causer du grabuge ou déranger les autres clients des hôtels.

Ils l’ont indiqué clairement, mais vous savez, ils nous ont demandé de les aider, car il y a plusieurs tournois de hockey pendant les mois d’hiver.

Selon la politique, il devra dorénavant avoir une personne-ressource lors d’un tournoi pour faire le lien avec l’hôtel, pour gérer d’éventuels problèmes de comportements.

Si la situation l’exige, la NOHA mènera des enquêtes sur les incidents, et des sanctions pourraient être imposées.

Jason Marchand a toutefois précisé en entrevue qu’il n’y a pas encore eu de discussions sur la nature des possibles sanctions.

Une politique facile à respecter pour certaines équipes

Claude Denommé, président des Cubs de New Liskeard, une équipe de hockey junior pour les jeunes de 15 à 17 ans, croit que cette entente a du bon, même s’il considère qu’il n’y a pas de grabuge lorsque son équipe quitte la région pour aller jouer ailleurs.

Lorsque nous arrivons dans les motels, c’est seulement l’équipe qui loge dans le motel, les parents qui accompagnent l’équipe logent ailleurs, et pour nous, les règlements qu'on retrouve dans les hôtels, on n'a aucun problème avec ça , explique M. Denommé.

Il explique que dans le cas de son équipe, des mesures sont déjà en place pour éviter les débordements, notamment en utilisant des membres du personnel d’entraîneur pour assurer que les jeunes joueurs restent calmes lors de leur séjour.

Les joueurs des Cubs de New Liskeard se comporteraient bien dans les hôtels et motels, selon le président de l'équipe.

Il prend comme exemple la dernière partie jouée à l’étranger par son équipe, qui a eu lieu à Sudbury.

On a loué 13 chambres, la chambre dans laquelle le personnel d’entraîneur est logé était un milieu, et il y avait 6 chambres de chaque côté. On a des règlements très stricts et ils doivent suivre les règlements sinon c’est "bye bye tu restes chez vous" , affirme-t-il.

Un sentiment partagé par Jimmy Côté, président des Flyers de Kapuskasing, une autre équipe de la catégorie des moins de 18 ans.

C'est déjà quelque chose qui était présent dans le code de conduite existant pour les employés, ainsi que les joueurs , explique M. Côté.

Jimmy Côté est président des Flyers de Kapuskasing, une équipe qui a déjà des procédures en place pour éviter les débordements.

M. Côté affirme que bien qu’il n’ait pas personnellement vu de cas de débordements de la part de ses joueurs, qu’il comprend qu’il s’agit d’un problème dans la ligue .

Lorsque les équipes sont plus jeunes, ils ont plus d’énergie et les parents doivent suivre, mais nous, on voyage avec de jeunes adultes qui ont déjà un code de conduite, et ils sont au courant de la manière dont ils doivent se comporter , explique-t-il.

Il ajoute que bien souvent, son équipe loge dans les mêmes hôtels à chaque visite dans une ville et qu’ils ont développé un lien de confiance avec eux .

M. Côté affirme aussi que les noms des joueurs dans chaque chambre sont ajoutés à la réservation ainsi que le numéro de téléphone d'une personne-ressource.