Un nouveau projet de règlement sur la rémunération des élus vient d'être déposé à Sherbrooke.

Plusieurs élus se sont réunis lors d’une séance extraordinaire vendredi midi pour l’occasion. Certains élus étaient toutefois absents. Le comité exécutif avait proposé un projet concernant un ajustement dans la rémunération des élus, qui consistait à rémunérer certains postes qui avaient été créés et à ajuster la rémunération d’autres postes qui existaient déjà , explique le maire suppléant de la Ville de Sherbrooke, Raïs Kibonge.

Raïs Kibonge se réjouit de l'atteinte d'un consensus. Photo : Radio-Canada

Rappelons que la dernière mouture de ce projet n’avait pas fait l’unanimité. Elle prévoyait notamment une augmentation pour les élus qui prennent part à des comités. Pour le comité exécutif, par exemple, l’augmentation atteignait 26 %.

Raïs Kibonge souligne que l’essence du projet demeure, mais que certaines modifications ont été apportées. La différence, c’est que ce règlement arrive avec plus de clarté. Par exemple, le conseil exécutif veut que la rémunération soit étudiée par une firme privée pour avoir l’heure juste. Aussi, il y a certains postes [...] qui étaient non rémunérés et qui vont attendre une étude externe pour juger de la rémunération.

M. Kibonge donne comme exemple de l’impact du projet sur les comités de retraite. Il y a eu des diminutions [de rémunération] dans les comités de retraite. On en a trois, et ça devait être 4000 $ par comité. Finalement, on les a fondus en un seul pour que ce soit 6000 $.

Pour tous les gens présents, c’était unanime d’aller de l’avant avec le projet.

Être en démocratie, c’est avoir une conversation. Maintenant, le projet fait beaucoup plus consensus. Quand on parle de rémunération au palier municipal, il faut atteindre le deux tiers des votes du conseil pour aller de l’avant. À ce niveau, on dépasse ce nombre de votes. Ce n’est pas tout le monde qui est d’accord, mais il y a moins d’opposition, donc c’est une victoire du consensus , se réjouit le maire suppléant de la Ville de Sherbrooke.