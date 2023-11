Traversées illégales : « Va falloir que quelqu’un se réveille à Ottawa », clame Legault

« C’est très inquiétant », assure le premier ministre François Legault, par le biais d’un message envoyé par son cabinet.

Comme a pu le constater Enquête, des réseaux de passeurs liés à de puissantes organisations criminelles sont de plus en plus impliqués dans les passages clandestins, en forte hausse du Québec vers les États-Unis.

Des groupes criminels, au Mexique, fabriquent aussi des faux passeports mexicains et des fausses identités pour des personnes souhaitant se rendre au Canada, que ce soit pour y demander l’asile, échapper aux contrôles policiers ou pour utiliser le Canada comme porte d’entrée vers les États-Unis.

Un moment donné, va falloir que quelqu’un se réveille à Ottawa , reprend l’équipe de François Legault.

La levée de l’exigence de visa pour les ressortissants mexicains, mise en place à la fin de l’année 2016 par le gouvernement de Justin Trudeau, est au cœur de cette problématique.

Cette mesure a permis à des milliers de Mexicains d’arriver plus facilement dans les aéroports canadiens. Des données en constante augmentation au cours des dernières années, au point d’atteindre un niveau record.

Nombre de demandes d’asile provenant du Mexique 2023 (janvier-juin) : 10 108

2022 : 7483

2019 : 5634

2018 : 3157

Le Québec reçoit toujours un nombre important de demandeurs d’asile, malgré la fermeture du chemin Roxham, notamment via les aéroports. Maintenant, on apprend aussi que le crime organisé mexicain en profite et qu’il est impliqué dans le trafic humain , déplore le cabinet du premier ministre Legault.

Le gouvernement fédéral ne fait malheureusement pas son travail et c’est le Québec qui doit assumer tout ça.

Rien qu’entre janvier et juin cette année, plus de 10 000 demandes d’asile de ressortissants mexicains ont été reçues par la Section de la protection des réfugiés.

« Voyage de Montréal à New York », « service de transport rapide, efficace et sécuritaire » : les réseaux criminels multiplient les offres de passages clandestins.

Québec veut une analyse des visas mexicains

Québec lance également un message à Ottawa. Le gouvernement Trudeau doit « analyser de façon sérieuse la question des visas touristiques pour que seuls de réels touristes en bénéficient ».

Cette demande est similaire à celle de l’administration américaine. Washington souhaite qu’Ottawa réinstaure un visa pour les citoyens mexicains souhaitant venir au Canada, afin de renforcer les dispositifs de sécurité.

Une idée rejetée officiellement par le gouvernement Trudeau, jusqu’à tout récemment.

Après la diffusion des révélations d'Enquête jeudi, le ministre de la Sécurité publique, Dominic LeBlanc, a cependant été moins affirmatif.

L’abolition de ce visa a été faite dans le contexte de la renégociation d’un accord économique entre le Canada, le Mexique et les États-Unis de Donald Trump, a-t-il rappelé à l’émission Ça nous regarde, jeudi soir. Il fallait trouver des alliés au Mexique, il n’y a pas de doute , a-t-il précisé.

Cependant la sécurité globale, les circonstances de migration illégale ont changé depuis ces années-là, a indiqué Dominic LeBlanc. La frontière entre le Canada et les États-Unis devient de plus en plus une cible pour toutes sortes de trafiquants.

Il y a beaucoup d’argent à se faire pour le crime organisé dans le trafic des humains et l’immigration illégale.