Dans l’œil d’Ivanoh : le monde des patrouilleurs

Le mandat des patrouilleurs est vaste : scènes de crime, interventions policières, incendies, perquisitions, accidents de la route, événements météo, manifestations, actes de vandalisme... Leur mission : transmettre des images vidéo et des photos le plus vite possible.

Des écoles juives montréalaises ont été la cible de coups de feu au cours des deux dernières semaines. Le patrouilleur Simon-Marc Charron s’est rendu sur place.

Rencontre avec un passionné qui arpente la grande région de Montréal depuis 2009.

Je l'ai appris par le SPVM , dit-il. Le périmètre de sécurité était l’autre bord du trottoir, ce qui m’a permis de repérer le trou de balle. En mode rafale, j’ai fait environ 70 photos lorsqu'une personne a pointé vers le trou.

La main est un peu floue, elle bougeait, mais je ne fais pas de cinéma, je fais de la télé. L'important, c’est d’avoir la shot.

L'école Talmud Torah est un des deux établissements juifs atteints par des projectiles dans la nuit du 8 novembre dernier à Montréal. Photo : Radio-Canada / Simon-Marc Charron

Simon-Marc a bien raison : une photo de fait divers n’a pas besoin d’être parfaitement réussie sur le plan esthétique.

Sa fonction première est informative et émotive. En voyant l’image, le lecteur doit comprendre ce qui s'est passé.

Le réseau de la STM a été la cible de plusieurs actes de vandalisme et de graffitis pro-Palestiniens mardi dernier. Le patrouilleur s'est rendu sur place. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Après avoir fait le tour des boîtes vocales des services policiers, Simon-Marc se met à l’écoute de ses balayeurs d’ondes. Ses nombreuses sources d’informations comprennent les corps policiers, les services des incendies, les sociétés de transport, les services de travaux publics...

C’est comme un casse-tête, dit-il. Je vais écouter plusieurs services afin de découvrir ce qui s’est passé.

Outre les scanners, les réseaux sociaux, les médias concurrents et les services de remorquage font aussi partie de l’équation.

Simon-Marc Charron dispose de plusieurs balayeurs d'ondes dans son véhicule. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Les codes des services d'urgence

Il y a plusieurs années, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a crypté son signal radio. Depuis, il est difficile d’intercepter les conversations des policiers.

Auparavant, on pouvait entendre sur les ondes des termes comme code 001 (meurtre) ou code 907 (coups de feu), ce qui mettait la puce à l’oreille des patrouilleurs. Cette époque est toutefois révolue.

Les codes entendus sur les ondes aujourd'hui sont surtout de nature médicale. Le plus gros code, c’est un 27 , indique Simon-Marc. Un 27, c’est un trauma pénétrant, donc ça peut être une balle ou une personne qui a été poignardée. C'est ce qui nous alarme le plus.

Sur les ondes, le patrouilleur porte également une attention particulière au ton des voix.

On l’entend tout de suite : s’il y a de la nervosité dans la voix, on sait qu’il se passe quelque chose d’important.

Distance oblige, Simon-Marc s’est également servi de son téléobjectif de 600 mm cette semaine à l'occasion d'une intervention policière à Longueuil.

J’étais loin, souligne-t-il. Sans nuire aux services d'urgence, il faut se faire petit, discret, se faire accepter [le plus près possible] de la scène et se faire oublier.

Les policiers de Longueuil ont dû intervenir à l'École secondaire André-Laurendeau mardi dernier. Photo : Radio-Canada / Simon-Marc Charron

Au fil des ans, les périmètres de sécurité se sont agrandis, parfois de façon démesurée, d'où l'importance d’arriver rapidement sur les lieux. C’est comme une course contre la montre, illustre Simon-Marc. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’on attend dans notre voiture : pour économiser du temps.

Et parfois, il y a des faits divers plutôt inusités.

Simon-Marc se souvient d’un alligator qui avait semé l’émoi, en 2015, dans le quartier Mercier, à Montréal.

1:48 Les images de Simon-Marc Charron à RDI Matin

En patrouille, on ne sait jamais ce qui nous attend…

Mon clin d'œil de la semaine

Grâce aux informations transmises rapidement par un autre patrouilleur, il y a trois ans, j’avais appris que la police craignait d'avoir affaire à une prise d’otages dans le Mile-End, à Montréal.

Par hasard, j’étais à quelques minutes de l’endroit. Je m’y suis donc rendu sans attendre.

À mon arrivée, la tension était à son paroxysme. J’ai photographié un policier visiblement nerveux qui arpentait les rues autour de l’édifice.

Un policier arpentait une ruelle dans le Mile-End en novembre 2020. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

En quelques minutes, la plupart des rues adjacentes ont été fermées, ce qui a rendu la prise de photos plus difficile, un exemple probant de l’importance d’arriver sur place rapidement.

Heureusement, l’incident n’était finalement qu’un canular.