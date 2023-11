Une salle d’arcade pourrait voir le jour à Sept-Îles

La Ville de Sept-Îles permettra finalement les salles d'arcade sur son territoire. Elle tourne ainsi la page sur une réglementation datant des années 1980. Des jeux comme PacMan, Mario Bros et Donkey Kong pourraient faire leur retour dans le quotidien des Septiliens.

Cette réglementation a freiné, plus tôt dans l'année, les ambitions d'un entrepreneur qui voulait ouvrir une salle d'arcade au centre commercial Place de Ville.

Ce sont des histoires de criminalité dans d'anciennes salles d'arcade qui auraient été à l'origine de l'interdit, selon la conseillère municipale du district de l'Anse, Mélissa Tremblay. Il s'agit d'une réalité dépassée , affirme-t-elle.

C'est un peu cliché de penser que ça peut se passer juste là. Au contraire, je crois qu'il y aura de la surveillance et les promoteurs derrière le projet ont démontré leur sérieux, donc on a même hâte de voir le projet aboutir , soutient Mme Tremblay.

Par ailleurs, avec ce changement dans la réglementation municipale, officialisé le 13 novembre dernier, la salle de jeux électroniques, déjà nommée Retro-Maniak, pourrait voir le jour d’ici le début de l’été 2024.

Ouvrir en mode plein écran La décision du conseil prise le 13 novembre dernier réjouit le passionné de jeux d’arcade Michael Caron, après trois ans de démarches auprès de la Ville. Photo : Radio-Canada / Renaud Chicoine-Mckenzie

Nos machines sont déjà commandées, elles sont aux États-Unis et prêtes à être livrées jusqu’à Sept-Îles. Le dossier avance et on a hâte que ça se concrétise , indique l’entrepreneur Michael Caron.

Plus d’une quarantaine de machines devrait occuper l’espace de la future salle d’arcade Retro-Maniak.

C’est le plus beau des cadeaux. Ça fait tellement longtemps que je souhaite ouvrir une arcade, j’en rêve depuis que je suis jeune , rappelle M. Caron.

En janvier dernier, l'entrepreneur avait affirmé que 200 personnes avaient signé une pétition pour convaincre le conseil municipal de lui permettre d'aller de l'avant.

Ouvrir en mode plein écran Lors de l'ouverture de Retro-Maniak, plus d'une quarantaine de machines d'arcades occuperont les locaux de l'entreprise. Photo : Radio-Canada / Renaud Chicoine-Mckenzie

Malgré l’engouement pour ce type d'activité, certaines inquiétudes demeurent dans de la population quant au risque de recrudescence des activités illicites dans un tel endroit.

Il y a des familles qui craignent qu’il y ait de la drogue ou des odeurs de drogue dans nos locaux, mais si quelqu’un rentre à l’arcade et qu’il sent beaucoup le cannabis, c’est clair qu’il ne pourra pas rester, pour des raisons de sécurité , assure Michael Caron.

Une consultation publique sera tenue par la Ville le 29 novembre prochain afin de permettre aux citoyens de s’exprimer sur le projet de Michael Caron et de son associé. Les entrepreneurs seront également présents lors de cette rencontre afin de répondre aux questions de la population.

Avec les informations de Renaud Chicoine-McKenzie