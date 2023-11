La construction de la Maison des aînés et alternative de Rivière-au-Renard a respecté son budget de 40,5 millions de dollars, selon la direction du CISSS de la Gaspésie. La nouvelle maison serait ainsi l'une des rares au Québec à ne pas avoir vu son budget exploser en raison de l'inflation et des coûts élevés pour les matériaux de construction.

La Maison des aînés de Rivière-au-Renard a été inaugurée par le premier ministre du Québec François Legault, vendredi matin.

Le premier ministre du Québec François Legault est venu à la rencontre de résidents de la toute nouvelle Maison des aînés et alternative de Rivière-au-Renard.

L'établissement renardois, qui a officiellement ouvert ses portes le 21 octobre dernier, offre des places d'hébergement et de soins à 48 aînés et personnes avec des besoins particuliers. La Maison des aînés et alternative de Rivière-au-Renard est pour l’instant le seul établissement du genre en Gaspésie.

Contrairement à d’autres projets de maisons des aînés ailleurs dans la province, celle de Rivière-au-Renard a respecté le budget présenté et approuvé par le gouvernement du Québec, assure le président-directeur général du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie, Martin Pelletier.

C’est à l’échelle de la province que le gouvernement a été obligé d’injecter plus d’argent, mais ici, une fois que le budget a été autorisé, la Société québécoise des infrastructures a été capable de respecter les budgets et probablement que c’est l’évaluation des coûts qui a été plus précise ici, au départ, peut-être plus qu’ailleurs , mentionne M. Pelletier.

L'édifice offre des chambres individuelles et est divisé en quatre maisonnées où les locataires se partagent des espaces communs, comme une cuisine.

La Maison des aînés et alternative de Rivière-au-Renard est spécialement aménagée pour accueillir les résidents et leur famille en visite.

Le bâtiment compte aussi une cour intérieure au design moderne et l’aménagement de l'espace permet aux résidents d’avoir à la fois une vue sur la montagne d’un côté et de l’autre, sur la mer. L’idée, rappelle-t-on, c’est d’offrir un milieu de vie qui ressemble davantage à une maison, qu’à un établissement de santé traditionnel.

Cette qualité de vie est appréciée par Claire Gaul : Je dois encore m’adapter à ma nouvelle vie, mais je me sens chanceuse et privilégiée, parce qu’il y a une liste d’attente , souligne la dame originaire de Cap-des-Rosiers.

Claire Gaul a intégré sa nouvelle chambre à la Maison des aînés et alternative de Rivière-au-Renard il y a une semaine.

Pas question d’avoir des projets moins ambitieux

Le premier ministre a rappelé qu’il a eu l’idée de ces centres d’hébergement modernes avec l’ex-ministre des aînés Marguerite Blais, il y a cinq ans, après avoir visité des centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) et constaté leur vétusté.

Mais malgré les retards de livraison pour 19 des 46 maisons des aînés qui doivent être construites et l’explosion des budgets pour certains projets, le premier ministre François Legault n’a pas l’intention d’envisager des centres d’hébergement plus modestes.

C’est sûr qu’actuellement, il y a une pression à la hausse sur les coûts de construction, mais moi, je ne veux pas baisser la qualité de nos maisons des aînés.

Ouverture retardée en raison du manque d’employés

Par ailleurs, la Maison des aînés de Rivière-au-Renard a dû ouvrir ses portes un peu plus tard que prévu en raison de la pénurie de main-d'œuvre qui touche le secteur de la santé.

La direction de l'établissement a réussi à combler entre 70 et 80 % des effectifs pour lui permettre d'opérer, mais elle doit faire affaire, pour l'instant, avec des agences privées pour répondre au manque de travailleurs, sans déstabiliser l’offre de services ailleurs dans le réseau de la santé gaspésien.

On a un enjeu particulier pour les infirmières, alors on est obligés d’utiliser de la main-d'œuvre indépendante, évidemment, et c’est un problème qu’on rencontre un peu partout dans nos hôpitaux et établissements de la Gaspésie , conclut le pdg du CISSS gaspésien, Martin Pelletier.

Dans la région, un projet de maison des aînés et alternative est aussi prévu aux Îles-de-la-Madeleine.