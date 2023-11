Le Manitoba supprime un groupe de travail et finance trois projets en santé

Un mois après avoir mis sur pause le Groupe de travail sur le rétablissement des services chirurgicaux et diagnostiques au Manitoba, le gouvernement néo-démocrate l’abolit.

Selon Uzoma Asagwara, ministre de la Santé du Manitoba, l'attention et le financement seront réorientés vers la prestation de soins de santé publics.

Nous sommes conscients de l'ampleur de la tâche qui nous attend et nous ne pouvons pas tout régler en même temps, mais le travail est déjà bien entamé , déclare Uzoma Asagwara.

Uzoma Asawara affirme que les patients qui doivent recevoir des soins sous la direction du groupe de travail et ceux qui font partie de la liste d'attente recevront les procédures et les traitements prévus, sans aucun retard supplémentaire, alors que les activités du groupe de travail se terminent.

Personne ne sera laissé pour compte.

Nous voulons que les Manitobains sachent que pendant que nous dissolvons le [groupe de travail], nous travaillerons plus directement avec les leaders en santé de partout dans la province pour garantir la poursuite de l'innovation et de l'investissement dans les capacités ici au Manitoba , souligne Uzoma Asawara.

Soins communs assumera la gestion de la structure actuelle du groupe de travail pendant qu’il sera démantelé.

Trois nouveaux chantiers

Sans indiquer le montant que la province compte économiser grâce au démantèlement, Uzoma Asagwara affirme que cette somme sera allouée à trois nouveaux projets visant à développer la capacité à long terme pour les besoins chirurgicaux et à réduire les temps d'attente pour les diagnostics.

Les nouveaux projets sont les suivants :

La mise en place d’un service mobile d' IRM dans la région sanitaire du Nord

L’augmentation du nombre d'interventions chirurgicales à l'Hôpital Grace

L’expansion des programmes de chirurgie de la colonne vertébrale

Les opérations de la colonne vertébrale sont parmi les procédures ayant les plus longs temps d’attente de la province, explique Uzoma Asawara. De nombreuses personnes vivent dans la douleur pendant des années, dans l'attente de leur opération.

L'équipement sera modernisé à Brandon pour permettre des chirurgies de la colonne vertébrale peu invasives dans cette partie de la province . À Winnipeg, ce dernier programme sera mis en place à l'Hôpital Concordia et la capacité de la clinique de chirurgie à accès rapide sera augmentée au Centre des sciences de la santé.

Sous le précédent gouvernement progressiste-conservateur, la pratique consistant à envoyer des patients hors de la province pour des interventions chirurgicales a fait l'objet d'un examen minutieux. Certaines d’entre elles ont été ordonnées par le groupe de travail dans le but de résorber les retards.

Les Manitobains méritent de pouvoir bénéficier d'interventions chirurgicales et de tests diagnostiques ici même, au Manitoba, et notre système de santé publique peut les offrir et les offrira , note Uzoma Asagwara, qui ajoute qu'il existe actuellement treize IRM dans la province, mais aucun dans la région sanitaire du Nord, ce que cette annonce va changer.