Être trans après 40 ans : « Il n’y a pas de date d’expiration pour faire sa transition »

Faire sa transition de genre après la quarantaine et des décennies de questionnement apporte son lot de joies et de difficultés. Cependant, Geri Kramer, une femme transgenre âgée de 51 ans qui vit à Victoria, assure qu’il n’y a « pas de date d'expiration pour [faire sa] transition ».

J'ai commencé ma transition médicale le 14 février 2020, j'ai fait ma sortie publique le 4 mars, puis deux semaines plus tard, je suis rentrée chez moi pendant trois mois , raconte Geri Kramer qui se remémore cette période effrayante .

Pourtant, dès 1996, elle avait confié à sa femme se sentir, elle aussi, femme. C’est grâce à la découverte de l’existence de personnes transgenres sur Internet qu'elle avait alors compris « les choses qui ne faisaient pas sens » et qui l’habitaient depuis la puberté.

J'ai fait une brève visite chez le médecin et le psychiatre [en 1996], mais je n'aimais pas le processus et je n'aimais pas le médecin que je voyais; [j’étais] si jeune que je n'avais pas réalisé que je pouvais en voir un autre. [Alors] j'ai tout arrêté et enfoui tout cela dans une boîte [mais] je me sentais vraiment bizarre.

En 2019, après plusieurs ruptures dans ses relations, Geri Kramer, qui est désormais bien installée dans sa vie et propriétaire d’un salon de tatouages, décide de voir une thérapeute choisie à cause de ses tatouages , mais aussi pour sa spécialisation dans les questions de genre.

Au bout de quelques séances, Geri Kramer pose enfin des mots sur son mal-être : elle est transgenre. Elle explique être passée d’une vie en gris à une vie en couleurs , une métaphore un peu sentimentale , reconnaît-elle, mais bien réelle. La thérapie l’a notamment aidée à déconstruire la transphobie qu’elle avait intériorisée.

Ouvrir en mode plein écran Un des tatouages de Geri Kramer « both/and ». Des tatouages « plus féminins » font désormais partie de ses soins d'affirmation de genre, explique-t-elle. Photo : Radio-Canada / Mélinda Trochu

Avant la transition, j'essayais de m'intégrer, comme essayer de mettre mon corps triangulaire dans une boîte carrée. Je ne me suis jamais sentie à l'aise avec les hommes [et] dans les espaces masculins; mais j’ai fait de gros efforts parce que je ne voulais pas être trans…

Geri Kramer pense que faire sa transition à presque 50 ans lui a évité trop de questions dans le milieu médical et elle encourage les personnes plus âgées à faire leur transition, si c’est sécuritaire pour elles .

Je pense que le plus difficile, ce sont les autres. Les autres rendent les choses difficiles.

Changement d’époque

Aujourd'hui encore, des personnes transgenres font face à des défis majeurs dans le système juridique, elles ont toujours un accès limité aux soins de santé, et les jeunes transgenres sont plus à risque d’avoir des idées suicidaires.

Aaron Devor, président de la chaire en études transgenres à l’Université de Victoria, pense que les transitions qui se déroulent plus tard dans la vie se raréfieront. C'est le résultat, explique-t-il, de davantage de sensibilisation dans la société.

Vous n'avez pas besoin d'attendre d'avoir 30, 40, 50 ou 60 ans pour savoir que c'est une possibilité et pour rassembler vos ressources pour y accéder.

C'est beaucoup plus accessible maintenant, davantage soutenu publiquement, et l'environnement autour des personnes trans est dans l'ensemble plus solidaire. Il y a [tout de même] beaucoup d'inégalités dans cette situation, mais si on la compare à ce que c'était il y a 20, 30, 40 ou 50 ans, lorsque nos personnes âgées étaient enfants. C'est un monde complètement différent.

Pour Aaron Devor, les personnes qui font leurs transitions plus tard dans la vie ont une perspective tout à fait unique sur le fait de vivre plusieurs genres. La perspective d’avoir une compréhension aussi approfondie de deux genres, ou plus [...] est une qualité rare.

Ouvrir en mode plein écran « Être transgenre est joyeux », assure Geri Kramer qui apprend à enfin aimer son corps. « Je me sens vraiment plus audacieuse [et] j'ai de plus en plus de force dans mes convictions. » Photo : Radio-Canada / Mélinda Trochu

De son côté, Jordan Sullivan, coordinateur du soutien pour des survivants des thérapies de conversion pour le Centre de recherche communautaire (CBRC), a fait sa transition à la fin de sa quarantaine. Aujourd’hui âgé de 63 ans, il explique que le plus difficile dans les transitions à cet âge est d’avoir supprimé et nié une partie de notre identité fondamentale pendant littéralement des décennies .

À cet âge, beaucoup de personnes ont aussi été diagnostiquées par la communauté de la santé mentale comme souffrant d'une certaine forme de maladie mentale au lieu d'avoir leur identité de genre reconnue , selon Jordan Sullivan. Les dossiers médicaux peuvent ainsi, assure-t-il, compliquer l'accès aux soins d'affirmation de genre.

Ouvrir en mode plein écran Le drapeau transgenre a été hissé à Victoria en l'honneur de la Journée du souvenir trans, en 2022. Photo : CHEK News

Pour les personnes isolées, que ce soit géographiquement ou émotionnellement, Jordan Sullivan conseille le recours aux communautés de soutien en ligne, car parler avec un pair fait toute la différence .