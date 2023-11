Le premier ministre François Legault affirme que Québec négocie avec les entreprises aériennes pour assurer un service quotidien par avion en région.

La Régie de l'aéroport régional de Mont-Joli a appris cette semaine que Pascan Aviation n'offrirait plus, à partir du 4 décembre, des liaisons directes entre Mont-Joli et les grands centres.

De passage en Gaspésie vendredi, le premier ministre François Legault a été questionné sur les solutions envisagées par le gouvernement pour contrer la diminution du service aérien en région.

Le premier ministre a répondu qu'il souhaite qu'un service aérien quotidien soit assuré en région. On va mettre l'argent qui est nécessaire parce que ce n'est pas toujours rentable pour les compagnies aériennes , a affirmé François Legault.

Je considère que c'est un service essentiel de pouvoir desservir en avion nos régions.

Pour ce faire, il indique que le gouvernement négocie avec différentes compagnies aériennes.

Ce qu'on essaye de négocier actuellement avec différentes compagnies aériennes, c'est une entente de trois à cinq ans où on donnerait une subvention annuelle en échange d'une garantie de services à maximum 500 $ aller-retour chaque jour , précise François Legault.

Le premier ministre François Legault est de passage en Gaspésie. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Le premier ministre indique qu'il faut toutefois s'attendre à un certain délai avant que ce service quotidien soit rendu disponible. Il soutient que certaines entreprises aériennes ont d'abord besoin de recruter des pilotes ou d'acheter des avions supplémentaires.

On est en train de mettre des formations payées pour avoir plus de pilotes , a ajouté François Legault.

Les réactions fusent sur la réduction de services de Pascan Aviation

Les réactions fusent depuis l'annonce de la fin des vols directs offerts par Pascan Aviation entre Mont-Joli et les grands centres. Selon la Régie intermunicipale de l’aéroport régional de Mont-Joli, l'entreprise ne maintiendrait que deux vols hebdomadaires vers Wabush, au Labrador, à partir du 4 décembre.

Le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, ne mâche pas ses mots.

C'est une situation grave. On vient isoler notre région au plan des vols.

On n'est pas capables de se rendre ni à Québec ni à Montréal. C'est probablement une première. Et, il y a une solution, et cette solution, c'est que le gouvernement du Québec continue de soutenir certaines compagnies aériennes , affirme M. Bérubé.

L'aérogare de Mont-Joli est fraîchement rénovée. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Le maire de Mont-Joli, Martin Soucy, abonde dans le même sens. Il déplore lui aussi la perte de cette desserte aérienne vers les grands centres.

On n'a plus confiance [en le] transport aérien. On demande au gouvernement du Québec d'établir le plus rapidement possible une liaison avec les grands centres.

Vous savez, avec l'Institut Maurice-Lamontagne, on a des scientifiques qui viennent de partout dans le monde. Ce n'est pas attractif de dire aux gens "tu dois atterrir à Montréal et faire le restant en auto". Il faut avoir des moyens pour vendre notre région. [...] C'est une nécessité d'avoir une desserte [aérienne] publique , ajoute M. Soucy.

Le co-président de la Chambre de commerce et industrie Mont-Joli–Mitis, Mathieu Jean, estime quant à lui que la fin de ces liaisons est un coup dur pour les gens d'affaires de la région.

Il y a un impact sur le développement économique de la région. On a beaucoup de clients ou de gens d'affaires qui veulent investir dans la région.

Il ajoute qu'il est important que la clientèle d'affaires puisse voyager rapidement et efficacement entre la région et Montréal, dans une même journée.

Ce qui me fait peur, c'est qu'on perde des professionnels dans la région, qu'on perde des entreprises parce qu'on va avoir des freins au développement économique, aux investisseurs , soutient Mathieu Jean.

Le vice-président de Pascan Aviation n'a pas répondu à notre demande d'entrevue.

Avec les informations de Mathieu Berger et la collaboration de Jean-François Deschênes