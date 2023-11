Petit guide des marchés de Noël de la région

Le temps des sapins, des grelots et des chocolats chauds approche à grands pas. Pour se plonger dès maintenant dans l’ambiance des Fêtes et faire ses emplettes, tout en profitant du charme des marchés de part et d’autre de la rivière des Outaouais, suivez le guide!

Du côté de Gatineau et de l’Outaouais

Ouvrir en mode plein écran Plusieurs marchés de Noël se déploieront dans la région au cours des prochaines semaines, tels que le Marché de Noël du Vieux-Aylmer. (Photo d'archives) Photo : Camille Labonté

Marché de Noël Sous les flocons de Ripon

18 et 19 novembre à compter de 10 h

Pour sa 4e édition, le marché de Noël de Ripon adopte une nouvelle appellation : Sous les flocons de Ripon. Le Salon des métiers d'arts, le Marché public et La Destination de Noël sont les trois sites qui accueilleront la programmation de ce rendez-vous proposé au cœur de la Petite-Nation. Les visiteurs pourront y trouver des produits locaux, des créations artisanales, des décorations de Noël, mais aussi des activités familiales incluant maquillage pour enfants, confection de cartes de Noël et prix de présence.

Publicité

Marché de Noël du Musée, au Musée canadien de l’histoire

Du 23 au 26 novembre, de 11 h à 20 h jeudi et vendredi, et de 9 h à 17 h samedi et dimanche

La Grande Galerie du Musée de l’histoire renoue cette année avec son traditionnel marché de Noël. Pour cette édition, plus de 80 exposants sont attendus. De la Fromagerie Montebello à la confiserie Wakefield, de Alpagas Chelsea à Mini Tipi, en passant par Mystea Gatineau et Miss Marmelades, plusieurs marques de la région seront proposées à la vente. Produits à déguster, accessoires de modes, bijoux ou objets de décoration, il y en aura pour tous les goûts.

Marché de Noël de Montebello

Du 1er au 3 décembre et du 8 au 10 décembre

Ce marché qui revendique son inspiration des marchés de Noël européens ne manque ni de féérie ni d’activités. Devant l’église du village, on n’aura que l’embarras du choix pour faire ses courses de Noël, entre boutiques locales, produits du terroir et œuvres d’artistes et d'artisans. On peut aussi confectionner ses propres décorations ou ornements en s’inscrivant en ligne à un des ateliers payants proposés. De nombreuses animations gratuites sont par ailleurs proposées et incluent des représentations de théâtre pour enfants, des visites du Père Noël et des concerts, notamment avec la présence de La Tuque bleue, du trio Frères et Frack ou encore du quatuor Envol Harmonik.

Autres marchés de Noël à Gatineau et en Outaouais Marché artisanal de Noël proposé par Artisans Outaouais, au 231, boulevard Maloney Ouest, le samedi 18 novembre, de 9 h à 15 h;

Foire de Noël de Blue Sea, dans l’église de Blue Sea, le samedi 18 novembre de 10 h à 16 h;

Marché de Noël du Vieux-Aylmer, autour du centre culturel du Vieux-Aylmer, les vendredis 24 novembre et 1 er décembre de 16 h à 20 h, les samedis 25 novembre et 2 décembre de 10 h à 20 h et les dimanches 26 novembre et 3 décembre de 10 h à 16 h;

Marchés de Noël Aléo aux Galeries de Hull, les samedis et dimanches 2-3 et 9-10 décembre de 10 h à 17 h;

Marché Expo Noël autour du monde, au Palais des congrès de Gatineau, le samedi 2 décembre de 10 h à 19 h.

Du côté d’Ottawa et de l’est ontarien

Début du widget Instagram. Passer le widget ? Fin du widget Instagram. Retourner au début du widget ?

Marché de Noël d'Ottawa du parc Lansdowne

À partir du 24 novembre les fins de semaine (vendredi à dimanche), et du mercredi 20 au samedi 23 décembre

Ce rendez-vous traditionnel bien connu des Ottaviens élargit cette année sa programmation pour espérer atteindre 100 000 visiteurs, contre 75 000 en 2022. Seize jours durant, le marché de Noël d'Ottawa proposera ainsi plus de cabines et davantage d’attractions aux petits et aux grands. Ateliers de bricolage, de créations de cocktails ou rencontre avec le Père Noël seront entre autres proposés, accessibles librement ou sur réservation.

Publicité

Noël au marché By

Du 24 novembre jusqu'au 24 décembre

Cœur battant du centre-ville d’Ottawa, le marché By se mettra à l'heure de Noël dès le 24 novembre en proposant au public un lancement de la saison des Fêtes. Ce jour-là sur la place de la rue George, de 15 h à 17 h, une cérémonie d’illumination du sapin, de la musique et des promenades gratuites en calèches seront offertes. Les jours suivants, la rue York et la place du marché By accueilleront la vente de sapins de Noël et de toutes sortes d’articles de décoration de saison.