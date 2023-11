La Corne demande aux citoyens de respecter ses employés municipaux

Le conseil municipal de La Corne rappelle qu’il ne tolérera aucune inconduite envers ses employés.

Les élus de ce village situé entre Amos et Val-d'Or lancent ce message à la suite d’un incident survenu avec un employé municipal plus tôt cet automne. Un citoyen et une citoyenne s’en seraient pris verbalement et physiquement à l’employé qui effectuait son travail.

Notre inspecteur faisait une vérification d’usage, parce qu’on avait détecté quelque chose d’anormal. L’inspecteur est là pour faire respecter les lois, la réglementation, mais ce n’est pas lui qui la fait. Rendu sur place, les gens n’ont pas apprécié sa présence et ç'a mal tourné. Je crois que c’est un manque de civisme. Même s’il y a des excuses par la suite, le mal est fait , souligne le maire de La Corne, Éric Comeau.

Dans un message publié dans le journal local L’Écho des montagnes, le conseil municipal réitère donc sa politique Tolérance Zéro envers ce genre de comportement, qu’il s’agisse d’intimidation, de violence ou de menaces. La situation a d’ailleurs immédiatement été dénoncée à la Sûreté du Québec.

Ouvrir en mode plein écran Le maire de La Corne, Éric Comeau. (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté

Les élus font appel au civisme le plus élémentaire de la part des citoyens. Ceux-ci sont invités à faire preuve de respect, de courtoisie, de politesse et de savoir-vivre en tout temps.

Pour nous, c’est tolérance zéro. Le respect, c’est important. Le conseil respecte ses employés et on veut que les citoyens respectent nos employés, autant que les élus. Souvent, ce sont les élus qui sont victimes de la même chose.