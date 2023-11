Les téléspectateurs ont été à la fois émus et ravis d’apprendre que Serge Thériault reprenait, le temps d’une scène, son rôle de Môman dans le dernier épisode de La petite vie. À travers son riche parcours, l’acteur a su nous faire rire et nous attendrir par son jeu juste et sensible. Retour en archives sur quelques grands moments de la carrière de Serge Thériault.

Le 11 septembre 1974, Serge Thériault a 26 ans. Il participe à une entrevue avec l’animatrice Lise Payette à l’émission Appelez-moi Lise. Le comédien est alors en préparation pour le rôle de François Galarneau dans la pièce de Jacques Godbout, Salut Galarneau, présentée au Grand théâtre de Québec.

10:38 Les comédiens Serge Thériault et Rina Cyr, Du soleil à cinq cents, 31 janvier 1974. Audio: Appelez-moi Lise, 11 septembre 1974 Photo : Radio-Canada / André Le Coz

Dès l’âge de 16 ans, en 1964, Serge Thériault fait le tour des boîtes à chansons et imite des acteurs, des chansonniers et même des athlètes. Par exemple Jean Béliveau, qu’il personnifie brillamment à la fin de l’entrevue.

Publicité

Serge Thériault affirme avoir eu un parcours cahoteux. Il étudie un an en sociologie et deux ans en sexologie, pour finalement se rendre compte qu’il devait consacrer sa vie au métier d’acteur.

Il apprend son métier au sein de troupes semi-professionnelles comme La Quenouille bleue, qui regroupait plusieurs jeunes acteurs dans les années 1970 et 1971.

Au cours de l’entrevue, il est également question de son rôle dans l’émission Quelle famille! et aussi de l’écriture qu’il réalise pour l’émission jeunesse Minute moumoute, une discipline qu’il juge difficile.

Au courant des années 1970, le comédien apparaît à la télévision dans des émissions jeunesse comme Du soleil à cinq cents et La fricassée.

C’est l’époque du trio d’humour absurde Paul et Paul qu’il forme avec Claude Meunier et Jacques Grisé. De Paul et Paul émergeront les inoubliables Ding et Dong.

Le 24 mai 1987, à l’émission La grande visite, Daniel Pinard et Francine Marchand reçoivent sur leur plateau Serge Thériault. Il est question de la pièce Vague de chaleur, de Louis Saïa et Lise Mauffette, adaptée du roman d'Hubert Selby Jr, Last Exit to Brooklyn (1957).

8:38 Les animateurs Daniel Pinard et Francine Marchand s’entretiennent avec Serge Thériault, il est question de son rôle dramatique dans la pièce de théâtre « Vague de chaleur » présentée au Théâtre d'aujourd'hui.

Serge Thériault peut donner dans tous les genres. Il bouleverse en interprétant Ricky, un personnage rude et dur du monde interlope. Le comédien affirme être heureux de jouer autre chose que son personnage loufoque de Ding.

Il a ce besoin d’aller à l’opposé pour se réaliser comme acteur.

Ouvrir en mode plein écran Claude Meunier (Dong) et Serge Thériault (Ding), 1983. Photo : Radio-Canada / Jean-Pierre Karsenty

Il est également beaucoup question de Ding dans cette entrevue. L’animatrice l’amène à parler de ce personnage qui certes est drôle, mais qui apporte aussi un côté pathétique qui peut porter à la réflexion.

Si dans Ding et Dong il n’y avait pas eu cette dimension-là où je pouvais glisser la vie… Parce que la vie c’est ça; y’a du drôle, mais, y’a du touchant, du malaise, des périodes émotives… Si je n’avais pas vu dans Ding qu’il y avait une possibilité de glisser ça, je ne l’aurais pas fait.

Le 30 janvier 1991, Serge Thériault est reçu à l’émission L’Heure G.

8:28 L’animateur Gaston L’Heureux s’entretient avec le comédien Serge Thériault. Il est question de ses études en sexologie et de sa carrière d’acteur.

L’animateur Gaston L’Heureux aborde le sujet de son personnage de Bernie dans le téléroman Jamais deux sans toi. Il mentionne que c’est un des grands rôles qu’il nous a été donné de voir à la télévision.

Ouvrir en mode plein écran Serge Thériault dans son rôle de Bernie dans le téléroman Jamais deux sans toi, 1992. Photo : Radio-Canada / Jean Bernier

Bernie est loin de la caricature que l’on a l’habitude de voir encore à cette époque sur les homosexuels. C’est un personnage tendre et attachant créé par l’auteur Guy Fournier.

Bernie, c’est un introverti, un gars de la vie de tous les jours qui a une vie simple, comme un couple hétérosexuel aurait une vie simple. Alors il fallait que je le joue tout en nuances, tout en finesse.

L’animateur parle de l’amour de Serge Thériault pour le cinéma. L’acteur mentionne avoir joué de petits rôles dans beaucoup de films. En général, j’agonise à la page 24 et je meurs à la page 25 , blague-t-il.

Publicité

En terminant l’entrevue, Gaston L’Heureux prédit à Serge Thériault un grand rôle au cinéma.

En 2003, peu après le succès retentissant de La petite vie, Serge Thériault obtient le rôle principal du film du réalisateur Louis Bélanger Gaz Bar Blues.

Le film se classe dans la liste des incontournables du cinéma québécois des années 2000.

Encore une fois, Serge Thériault nous va droit au cœur avec son personnage de François Brochu. Un père de famille atteint de la maladie de Parkinson et propriétaire d’une station-service qui vit ses dernières heures.

2:00 Le comédien Serge Thériault remporte le prix Jutra du meilleur acteur pour son rôle dans le film « Gaz Bar Blues ».

Le 22 février 2004, Serge Thériault remporte le prix Jutra du meilleur acteur pour son rôle dans le film Gaz Bar Blues. En allant chercher son trophée et en prononçant un discours à la fois simple et touchant, il émeut encore une fois toute la colonie artistique présente dans la salle et les téléspectateurs à la maison.