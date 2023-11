Andrée Laforest serait prête à nommer elle-même un vérificateur général à Saguenay

La ministre des Affaires municipales et députée de Chicoutimi semble serrer la vis pour forcer la Ville de Saguenay à nommer quelqu’un au poste de vérificateur général.

La municipalité n’arrive à trouver personne depuis le départ à la retraite de Sylvie Jean, le 30 avril 2022.

Dans une déclaration écrite, la ministre Andrée Laforest indique que le temps a assez duré et que le poste ne peut plus rester vacant.

« Selon la Loi sur les cités et villes, toutes les villes de 100 000 habitants et plus doivent avoir un vérificateur général. Considérant que depuis [près de] 20 mois ce poste est vacant pour Ville Saguenay et que la Ville n’a pas pourvu ce poste, je demande à la Ville d’en nommer un pour la prochaine séance du conseil municipal. S’il y a absence de nomination d’un vérificateur général après ce conseil, je procèderai à cette nomination », a expliqué la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest.

Cette déclaration confirme le contenu d'une lettre que son cabinet a fait parvenir à celui de la mairesse Julie Dufour plus tôt cette semaine et dont Le Quotidien a obtenu copie.

La mairesse Julie Dufour confirme avoir reçu la lettre du cabinet Laforest et se dit ouverte à recevoir de l’aide.

Des efforts sont déployés en temps réel. On est à la recherche de nouveaux chasseurs de têtes et l’appel de candidatures est encore affiché.

Si la ministre, à qui on a demandé de l’aide, veut nous trouver un vérificateur général, on va être très content. La rareté de main-d’œuvre auprès de cette catégorie d’emploi semble extrêmement difficile , a-t-elle indiqué en entrevue téléphonique.

Si Mme Laforest est capable de faire un miracle, qu’elle en fasse un!

De son côté, le responsable de la Commission des ressources humaines de Saguenay, Martin Harvey, est hors de lui.

Si Mme Laforest veut en trouver un, qu’elle la fasse la job! Il y a toujours bien un maudit bout! Ça fait 20 fois qu’on lui dit qu’on a des problèmes, on lui dit de nous en nommer un, on essaie par tous les moyens, alors qu’elle fasse sa job! a-t-il fustigé en entrevue téléphonique.

Les défis de recrutement

Plus de 200 personnes ont été rencontrées après avoir été identifiées par des recruteurs professionnels mandatés par la Ville de Saguenay.

Les critères d’embauche d’un vérificateur général sont extrêmement précis. Un candidat retenu par la Ville s’est d’ailleurs avéré trop peu qualifié pour le poste.

Nous tenons à vous rappeler que le titulaire de la fonction de vérificateur général doit, pour exercer l’ensemble de ses responsabilités, être membre en règle de l’Ordre et être titulaire d’un permis de comptabilité publique , peut-on lire dans une lettre envoyée par la présidente et chef de la direction de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec, Geneviève Mottard. C'est cette dernière exigence à laquelle le candidat ne répondait pas.

Si elle [Andrée Laforest] fait des vérificateurs généraux, qu’elle nous en envoie un, je n’ai pas de misère là dedans! , défie Martin Harvey.

Julie Dufour assure que la Ville de Saguenay fait des pieds et des mains depuis un an et demi pour trouver un candidat apte à occuper le poste, allant même jusqu’à offrir le télétravail pour quelqu’un qui ne serait pas prêt à déménager en région.

Comme conseillère municipale, Mme Dufour s’est démarquée, en 2015, par sa lutte à l’intégrité du rôle de vérificateur général.

S’il y en a une qui a défendu l’indépendance des vérificateurs, c’est moi! C’est un filet de sécurité incroyable , dit celle qui est devenue mairesse en 2021.

Interpellé par la difficulté de pourvoir le poste de vérificateur général à Saguenay, l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec s’est dit préoccupé par la situation.