Une nouvelle clinique sans rendez-vous ouvre ses portes à Sainte-Agathe

Les quelque 637 habitants de Sainte-Agathe, au Manitoba, accueillent leur première clinique sans rendez-vous.

La nouvelle clinique est installée juste à côté de la pharmacie du village, au 165 chemin Pembina.

Le Dr Warnakulasooriya Rivi qui exerce, entre autres, au service d'urgence de la clinique Pembina Medical Clinic à Winnipeg, pourra traiter les patients qui ont de la fièvre ou d'autres problèmes de santé mineurs chaque vendredi après-midi de 15 h à 17 h.

Les patients qui le souhaitent peuvent se rendre à la nouvelle clinique sur rendez-vous en appelant au 204-882-2575 ou sans rendez-vous.

Un plus pour la communauté

Hormis le Dr Paul de Moissac qui se déplace une fois par mois au centre de santé Sainte-Agathe, les habitants ne se souviennent pas avoir déjà eu un médecin dans le village.

Pour la coordonnatrice du Centre de santé Sainte Agathe, Lynne Robert, l’arrivée d’un nouveau médecin est un plus. Le Dr de Moissac est déjà très occupé et ne prend plus de nouveaux patients , souligne-t-elle.

Le centre de santé ne va pas fermer , rassure Lynne Robert, qui confie avoir reçu quelques préoccupations, avant d’ajouter que l’arrivée d’un nouveau médecin est un plus pour la communauté. La clinique sans rendez-vous ne nous affecte vraiment pas , répète-t-elle.

