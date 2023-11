Dolly Parton, FouKi et André 3000 parmi les sorties musicales de la semaine

La reine du country Dolly Parton qui lance son premier album rock, un album de flûte instrumental pour le rappeur André 3000, des nouveautés de FouKi, Parazar et La Bottine Souriante… Voici quelques sorties musicales marquantes de la dernière semaine.

Rockstar de Dolly Parton

L’an dernier, Dolly Parton disait qu’elle ne croyait pas avoir mérité le droit d'être nommée au Temple de la renommée du rock and roll, en dépit de sa carrière tentaculaire qui a largement débordé des frontières du country.

Je ne pensais tout simplement pas avoir fait assez dans le monde du rock pour être considérée [...] alors qu'il y a tant de grands artistes rock qui n'y sont même pas , avait-elle affirmé à l'Associated Press.

Un an plus tard, la chanteuse de 77 ans dévoile Rockstar, qu’elle qualifie de son premier album de rock . Dolly Parton y interprète une vingtaine de classiques du rock et de la pop avec une pléiade de légendes de l’industrie. Every Breath You Take (avec Sting), Stairway to Heaven (avec Lizzo et Sasha Flute), Heart of Glass (avec Debbie Harry), Wrecking Ball (avec sa filleule Miley Cyrus)... toutes les époques y passent.

L’album de 30 titres comprend aussi quelques compositions originales, comme la chanson-titre Rockstar et World on Fire.

New Blue Sun d’André 3000

Comment annihiler toutes les attentes des fans? Il faudra demander à André 3000, moitié du duo de rap Outkast qui vient de lancer un premier album solo 100 % instrumental, mettant en lumière sa nouvelle obsession pour les flûtes et autres instruments à vent.

Loin des succès qu’il a pondus avec Big Boi, comme Hey Ya!, Ms. Jackson ou Roses, ce nouvel opus solo se soucie peu d’un quelconque format radiophonique, avec huit chansons expérimentales qui dépassent presque toutes la barre des 10 minutes.

Les titres obscurs des chansons, qui s’étalent parfois sur trois lignes, ne font rien pour rendre la chose plus digeste. Celui de la chanson d’ouverture nous éclaire toutefois un peu sur son processus créatif : I Swear, I Really Wanted to Make a "Rap" Album but This Is Literally the Way the Wind Blew Me This Time, que l’on pourrait traduire par Je le jure, je voulais vraiment faire un album de "rap", mais c’est littéralement la direction dans laquelle le vent m’a emporté cette fois-ci.

Pour ce qui est de sa première offrande musicale en 17 ans – le dernier album d’Outkast, Idlewild, remonte à 2006 –, il s’agit d’une direction pour le moins curieuse pour André 3000, qui s’aligne toutefois avec la grande liberté stylistique qu’il prône depuis Southernplayalisticadillacmuzik (1994).

Domino! de La Bottine Souriante

Le groupe de musique traditionnelle La Bottine Souriante a dévoilé vendredi Domino!, son 13e album en 47 ans de carrière et un premier depuis 2011. La formation dont le personnel a souvent changé depuis 1976 compte maintenant 11 membres, qui livrent ici 11 titres rythmés qui résonneront certainement dans plusieurs chaumières durant le temps des Fêtes.

La Bottine rend notamment hommage à Tex Lecor avec une reprise de sa chanson Le bal chez Jos Brûlé. Il fait aussi la part belle aux femmes de la province sur Les jolies Québécoises, qui vante la beauté des filles d’Anjou, de Gaspé, de Caplan, de la Côte-Nord ou de Baie-Comeau.

Trois artistes de l’international prêtent main-forte au groupe sur quelques titres : l’accordéoniste italien Riccardo Tesi (Santiago), la multi-instrumentiste irlandaise Sharon Shannon (Benji’s Rollicks) et le musicien suédois Erik Rydvall (Le petit Emil).

La Bottine Souriante sera en concert le 1er décembre au Club Soda à Montréal.

Rap Club de FouKi

Le rappeur FouKi a déballé vendredi son cinquième opus, Rap Club, sur lequel il s’est entouré d’une multitude de collaborateurs et de collaboratrices, dont Avril Jensen, Greg Beaudin, Zach Zoya, Souldia, Eman et Imposs.

Après un dernier album plus "solo", j’avais le goût d’aller chercher plein d’artistes que j’apprécie beaucoup (et y’en manque)! Rap Club, c'est pour les épicuriens du rap québécois , a résumé l’artiste dans un communiqué.

Télé-Québec diffusera le 2 décembre une captation intitulée FouKi tout garni, dans laquelle il présentera quelques-unes de ses nouvelles chansons aux côtés de Guy Jodoin, son metteur en scène fictif pour l'occasion. Plusieurs artistes défileront sur scène pour ce voyage dans l’univers du rappeur, dont Jay Scott, Ariane Moffatt et Vendou.

Elle était une fois de Parazar

La rappeuse montréalaise Parazar, Révélation Radio-Canada 2022-2023, a lancé vendredi son deuxième microalbum Elle était une fois, sa première sortie sous l’étiquette de Cœur de pirate, Bravo musique.

Sur ces huit nouveaux titres aux textes denses qu’elle livre avec aplomb, elle fait une place à d’autres artistes du Québec comme la chanteuse montréalaise OneNessa (Or), les rappeurs MB (Dieu qui donne) et Salimo (Ailleurs) et la rappeuse MCM (Bakhta).

Parazar, qui poursuit son ascension après avoir accédé aux demi-finales des Francouvertes au mois d’avril, sera en concert le 9 décembre au Pantoum à Québec, le 15 décembre à L’Olympia à Montréal et le 19 janvier à la Place Bell de Laval.