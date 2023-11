Les choses vont rondement pour le Moose du Nord au Défi Monctonian de hockey, présenté en fin de semaine à Moncton.

L’équipe basée à Bathurst a gagné ses deux premiers matchs du tournoi dans la catégorie M18 AAA. Avec les rencontres de la Ligue de hockey M18 AAA du Nouveau-Brunswick/Île-du-Prince-Édouard, ça lui fait quatre gains consécutifs.

À Moncton, le Moose a d’abord défait les Wildcats de Valley de la Nouvelle-Écosse 4 à 3 jeudi. Vendredi midi, il a facilement pris la mesure du Collège Clarétain Graal de Victoriaville par la marque de 6 à 2.

Samedi midi, le Nord se mesurera au Steele d’Halifax, détenteur d’une fiche identique de deux triomphes en autant de départs dans le tournoi.

Noah Breau a inscrit un but pour le Moose, vendredi.

On a eu un début de saison lent, mais là, ça va mieux. On est rendu à quatre victoires de suite. On veut continuer et gagner demain (samedi) , a-t-il commenté.

Il en est à sa troisième participation au Défi Monctonian.

C’est une belle opportunité de se démarquer, mais la chose la plus importante est de continuer à jouer en équipe et de ne pas penser aux recruteurs. Ça peut nous mettre de la pression.

Son coéquipier Frédérick Godin croit aussi que le Moose est sur une lancée. Dans le circuit M18 AAA, la formation du Nord montre un dossier de cinq victoires, neuf revers et une défaite en prolongation, pour 11 points, à trois points des détenteurs de la quatrième place, les Caps de Fredericton.

Ça va bien. Tout le monde joue en équipe et suit le système de jeu. Ça fait quatre de suite qu’on gagne et on espère continuer comme ça. Après un début de saison lent, ça commence à se mettre en place et on commence à jouer en équipe. Les gars se connaissent plus et on s’en va dans la bonne direction , dit-il.

Avec des informations d’Yvan Roy