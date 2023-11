Le gouvernement de la Colombie-Britannique a publié les grandes lignes d’un cadre qui, une fois finalisé, devrait lui fournir les orientations permettant de tenir ses promesses faites en 2021 en matière de sauvegarde de la biodiversité.

Le cadre pour la biodiversité et la santé des écosystèmes est lié à un rapport mandaté par la province en 2020 concernant la gestion des forêts anciennes.

Celui-ci appelait à un changement radical dans la manière dont la province exploite les forêts comportant des arbres anciens, vecteurs de biodiversité. Quatorze axes ont émergé de ce rapport et le cadre, publié mercredi, s’inscrit dans l’un d’eux.

Le gouvernement s'est en effet engagé en 2021 à mettre en œuvre les 14 recommandations. Elles doivent permettre une approche plus globale de la gestion de nos terres et de nos ressources en eau, afin de garantir leur santé et leur résilience pour les générations futures , précise la province.

Plus de place aux Premières Nations

Elles doivent aussi donner davantage de place aux Premières Nations dans la gestion des forêts anciennes.

Publicité

Le travail que nous effectuons avec les Premières Nations pour élaborer un cadre pour la biodiversité et les écosystèmes est axé sur l'écoute et l'apprentissage des gardiens de l'environnement depuis des générations , a déclaré Murray Rankin, ministre des Relations avec les Autochtones et de la Réconciliation, dans un communiqué.

Plusieurs groupes de protection de la nature, dont le Wilderness Committee, l'Ancient Forest Alliance et l'Endangered Ecosystems Alliance, ont salué ce cadre, affirmant que s'il est correctement finalisé, il pourrait combler les lacunes des lois environnementales de la Colombie-Britannique.

Ces groupes avaient pourtant été critiques il y a quelques semaines. Malheureusement, aucun des 14 engagements n’a abouti et c’est profondément décevant , déplorait alors Torrance Coste, directeur de campagne nationale pour Wilderness Committee.

Publiées en 2020, les 14 recommandations auraient en effet dû être mises en place dans les trois ans.

Cet automne, la province a cependant réalisé quelques avancées, notamment en lançant un mécanisme de financement de la conservation de 300 millions de dollars pour protéger les terres. Un accord sur la nature de 1 milliard de dollars a également été conclu entre Ottawa, la Colombie-Britannique et les Premières Nations.

« Une révolution pour la biodiversité »

Historiquement, le gouvernement de la Colombie-Britannique ne protège pas les forêts dans les vallées , explique Ken Wu, directeur de l’Endangered Ecosystems Alliance, qui estime que les choses pourraient changer grâce au cadre publié mercredi.

Si le cadre est bien connecté avec le fonds de 1 milliard de dollars annoncé cet automne, ce sera une révolution pour la biodiversité. Il est urgent d'avancer, car la plupart des forêts anciennes ont été coupées. Elles sont pourtant vitales pour les espèces menacées, le tourisme ou encore la culture autochtone.

Gregory Paradis, ingénieur forestier, professeur adjoint en aménagement forestier à l’Université de Colombie-Britannique, pense aussi que les pistes du gouvernement sont prometteuses : On s’engage à changer fondamentalement le mode de gestion de nos forêts pour que la santé de nos écosystèmes et de la biodiversité soient désormais la priorité, au détriment par exemple, de l’approvisionnement en bois.

Publicité

Gregory Paradis reste tout de même prudent, estimant n’avoir pas réussi à cerner des actions concrètes émanant de ce cadre.

La province va maintenant consulter les Premières Nations, l'industrie forestière et d'autres parties prenantes sur le projet afin d'achever la version finale au début de l'année 2024.

Toute personne peut envoyer ses commentaires sur le projet de cadre à la province à l'adresse suivante : biodiversity.ecosystemhealth@gov.bc.ca (Nouvelle fenêtre).

Avec des informations de Chad Pawson