Courir après l’argent

Depuis 30 ans des amateurs de course à pied mettent leur passion à profit pendant le téléthon Le Noël du pauvre. Les coureurs du téléthon, comme on les appelle, ont remis à l’organisation plus de 400 000 $ jusqu’à maintenant. L’étincelle qui a déclenché l’élan de générosité n’a jamais fait faux bond depuis 1993.

Ben, ça a commencé en fait, en 1993. On écoutait le téléthon, j'étais avec le conjoint de Nancy Sabourin [Jean-Yves Déziel]. On se disait : "Faudrait faire quelque chose de significatif […] un défi sportif afin d'amasser des fonds, pour pouvoir remettre ça aux gens démunis durant la période des Fêtes" , se remémore Yves Loranger, un des instigateurs du marathon du Noël du pauvre.

Au cours de l’année qui a suivi, les hommes ont rallié d’autres coureurs à leur cause. On a décidé de partir, de se promener dans les rues de la région 04 afin d'amasser des fonds. Les ambitions étaient grandes pour le premier marathon. Au début, c'était 110 km à relais qu'on faisait. On partait de Trois-Rivières en passant par Cap-de-la-Madeleine, Saint-Louis-de-France, Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Shawinigan-Sud, Shawinigan. On se rendait jusqu'à Sainte-Flore, puis on revenait.

Ils ont constaté que dans les rangs de campagnes, ils pouvaient courir longtemps sans amasser un sou. Au bout de quatre ou cinq années, ils ont changé leur itinéraire. On s'est aperçu que quand on courait dans les rues à Trois-Rivières, Cap-de-la-Madeleine, Saint-Louis-de-France, Trois-Rivières-Ouest on amassait plus d'argent. Donc, on s'est dit : "Le but ultime de ça, c'est quoi? C'est d'amasser de l'argent pour pouvoir la distribuer aux gens dans le besoin."

« Moi, je cours après l'argent »

Au fil des trente années, Yves Loranger et les autres coureurs sont passés à travers toutes les conditions météorologiques inimaginables : la pluie, la neige, les tempêtes, rien ne les arrête.

On a connu tout ça. On a connu du grésil, on a connu des périodes où la température était pas de notre bord, mais on était plus motivé par le défi. On se disait : C'est pas ça qui va nous arrêter, puis on va continuer. Et ça a toujours bien fonctionné.

Ouvrir en mode plein écran Yves Loranger, instigateur du marathon du Noël du pauvre et Marie-Claude Julien, animatrice du téléthon Le Noël du pauvre Photo : Radio-Canada / Guylain Côté

Chaque année le nombre de coureurs varie. Certaines années, seulement une dizaine de coureurs y ont participé, d’autres, plus de 25. Des personnalités connues sont venues courir, comme l’Olympien Marcel Jobin. D’autres étaient moins connues, mais leur parcours était significatif. Il y a des gens qui sont impliqués dans le Noël du pauvre, dans notre marathon, qui ont eu besoin du Noël du pauvre à un moment donné dans leur vie. Aujourd'hui, ils ont décidé de redonner en participant à ça. C'est quand même incroyable , témoigne Yves Loranger, touché par cette implication.

Cette année, c'est notre 30e. On a décidé chacun des coureurs d'apporter un montant d'argent qu'on va donner juste pour essayer d'augmenter la cagnotte.