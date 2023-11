La Société des transports de Rimouski remporte un prix

Grâce à sa refonte du réseau Citébus, la Société des transports de Rimouski (STR) a été récompensée jeudi soir lors du Gala des prix Guy-Chartrand, tenu à Québec.

Les prix Guy-Chartrand soulignent, depuis 19 ans, l'engagement, l'expertise et l'engouement de Québécois pour la mobilité durable et le transport collectif. Le gala était organisé par Trajectoire Québec, une association qui représente et promeut les intérêts des citoyens en matière de transport collectif.

La STR a remporté le prix en Développement et amélioration des services de transports collectifs, volet général, pour la refonte du réseau de transport en commun Citébus à Rimouski.

Le président de la STR et conseiller municipal du district de Sacré-Cœur, Sébastien Bolduc, se réjouit de l'obtention de ce prix.

Selon lui, les améliorations apportées aux circuits du réseau Citébus et la hausse significative de l'achalandage qui a suivi ont contribué à ce que l'organisation rimouskoise obtienne ce prix.

Sébastien Bolduc rappelle que l'achalandage a grimpé de près de 40 % par rapport à celui qui prévalait avant la pandémie de COVID-19.

C'est encourageant parce qu'on a eu des années difficiles. [...] C'est une bonne marque de reconnaissance pour le travail accompli.

Il a fallu être un peu téméraire, je vous dirais, dans la mise en place de ces nouveaux circuits-là, puisqu'on l'a fait au moment où l'achalandage était le plus bas. On l'a fait, alors qu'il y avait des enjeux contractuels, des enjeux budgétaires, et la COVID était encore dans les parages... , raconte M. Bolduc.

Les sociétés de transport des villes de Victoriaville, de Sorel-Tracy et de Saint-Joseph-de-Sorel étaient elle aussi en lice pour ce prix.

Des prix étaient remis dans trois catégories jeudi soir : action et mobilisation des usagers, développement et amélioration des services de transport collectif et citoyen mobile de l'année.