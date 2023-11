Le joueur de baseball senior bien connu dans la Péninsule acadienne, Yan Rail a participé récemment à un tournoi d’importance aux États-Unis. Le lanceur vedette des Acadiens de Caraquet a été aligné en octobre avec une équipe de l'État du Texas lors des Séries mondiales du baseball senior amateur.

L’artilleur a, en quelque sorte, vécu le rêve américain en étant l’un des rares baseballeurs canadiens à prendre part à ce tournoi qui s'est déroulé il y a quelques semaines à Tempe, en Arizona. Cette compétition oppose des équipes provenant des quatre coins des États-Unis.

C’est sur les conseils de l’un de ses anciens entraîneurs que Yan Rail a décidé de se rendre disponible au repêchage des plus de 40 ans de la Men’s Senior Baseball League et de la Men’s Adult Baseball, les deux ligues qui organisent le tournoi.

S’il ne se faisait pas d’illusion en s'inscrivant, il espérait tout de même être remarqué par une formation américaine. Puis, il a reçu le coup de fil qu’il espérait.

Publicité

J'ai eu un appel d'un gars de Houston. Il m'a demandé mes statistiques et il m'a demandé si ça me tentait d'aller. Je lui ai dit que c'était sûr que j’allais y aller , raconte-t-il.

Le lanceur repéré

C’est ainsi que Yan Rail a atterri dans le groupe des lanceurs des Cyclones de Houston, une formation avec des joueurs évoluant ensemble presque douze mois par an dans différents tournois.

Mon anglais était correct, mais ils m'appelaient Canada , dit Yan Rail. Ç’a été mon nom durant toute la semaine. Je me suis fait des amis et je me suis bien intégré. Ils ont bien vu que j'étais capable de jouer.

L’organisation a effectivement vite réalisé le potentiel du lanceur de Caraquet.

Ils voulaient que je lance au début pour être capable de lancer durant les finales, mais finalement, on ne s'est pas placé pour les finales , déplore-t-il.

Publicité

Yan Rail a donc lancé sept manches lors du deuxième match des Cyclones en effectuant dix retraits au bâton et accordant quatre points mérités.

On a perdu 8 à 2. Quelques erreurs en début de match ont fait la différence , explique-t-il.

Une aventure vécue en famille

Le tournoi s’est déroulé parallèlement à la Série mondiale du baseball majeur. Comme le hasard fait bien les choses, les Diamondbacks de l'Arizona étaient l’une des deux équipes finalistes cette année.

En plus, avec les séries mondiales, c'était le baseball le jour et le baseball le soir. On regardait les parties à la télé. C'était vraiment une semaine 100 % de baseball! Ma femme, mon petit gars, mon frère et mon père étaient là aussi. C’était spécial.

Ouvrir en mode plein écran Yan Rail a vécu son expérience en Arizona avec sa famille. Photo : Yan Rail

Si le parcours de Yan Rail au tournoi a pris fin abruptement, il est revenu au pays impressionné par l'importance du baseball aux États-Unis, notamment au niveau des installations.

Il y a au moins huit terrains à côté du stade principal. Les infrastructures incroyables , dit-il.

Yan Rail espère retourner chez nos voisins du Sud afin de pratiquer son sport de prédilection.