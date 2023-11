Des agriculteurs du Nord de l’Ontario ont connu leur lot de défis au cours de la dernière saison des récoltes, mais certains rapportent une production dans la moyenne, notamment en raison des conditions favorables en début d’automne.

C’était une année où on dirait qu’on était un pas en arrière tout au long , affirme James Parsons, propriétaire de Parview Farms à Cache Bay, dans le Nipissing.

M. Parsons souligne notamment des pertes au printemps au niveau du blé et du soja qu'il a dû semer une deuxième fois.

Ensuite, la fumée des feux de forêt a retardé la photosynthèse et les plantes étaient lentes , ajoute-t-il.

Rendu au mois de septembre, on a eu le plus beau mois de l’année. On a eu de la chaleur et du soleil. Ça a sauvé notre maïs et notre soja.

M. Parsons souligne que les agriculteurs du Nord de l’Ontario profitent des changements climatiques qui allongent la saison de croissance.

Dans un sens, ça nous permet de semer des choses que dans le passé on ne pouvait pas, telles que le maïs et le soja. On peut se permettre des grains de plus longue durée, mais ensuite on s’expose aux risques de ça , affirme-t-il, en faisant allusion à l’arrivée possible de temps froid à l'automne.

Par ailleurs, James Parsons souligne que les agriculteurs se penchent sur les nouvelles technologies qui pourraient permettre d’améliorer les rendements.

On s’intéresse beaucoup comme la semence à taux varié ou l’engrais à taux varié aussi pour satisfaire les besoins de la plante. Il y a des produits dans les fertilisants qui relâchent l'azote plus lentement pendant la saison alors elle est plus efficace.

Avec les informations de Chris St-Pierre