Le refuge Espoir Câlin à Grande-Rivière en difficulté

À l’approche de l’hiver, l’organisme d’aide animale Espoir Câlin, dans la MRC du Rocher-Percé, doit revoir ses activités et cesser indéfiniment de prendre en charge de nouveaux chats.

Cet organisme d’aide animale ( OAA ) a déjà largement dépassé sa capacité d’accueil, qui est de 150 chats. Le refuge héberge actuellement 180 chats dans ses installations de Grande-Rivière, en plus d’avoir une liste d’attente de plusieurs centaines d’animaux.

Faute de bénévoles et de ressources financières suffisantes pour offrir les soins nécessaires aux chats abandonnés et errants, le conseil d’administration d’Espoir Câlin s’est rendu à l’évidence.

On ne peut plus, on n’est plus capables , lance le secrétaire du conseil d’administration de l’organisme, William De Merchant. On doit cesser de prendre des chats à court terme, quitte à recommencer lorsque quelques places se seront libérées, mais on est dans un état critique en ce moment , explique-t-il.

C’est une décision brise-cœur.

L'hiver est une période difficile pour les chats errants, notamment les chatons. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Avec le froid et l’hiver qui s’installent tranquillement, les prochaines mises bas de chatons ne survivront pas à l’extérieur, selon William De Merchant.

On est un peu déchirés. On ne peut pas les laisser dehors, c’est les condamner , dit-il. On ne peut pas les rentrer, mais si on trouve des portées de chatons, on va essayer de les prendre et de leur trouver une famille d’accueil , assure le bénévole.

Manque de vétérinaire

L’absence de vétérinaire dans la MRC du Rocher-Percé est également très coûteuse pour Espoir Câlin.

Pour assurer des soins aux animaux recueillis et pour les faire stériliser des bénévoles doivent faire les trajets plusieurs fois par semaine, voire par jour, pour se rendre à Gaspé ou à Caplan, où se trouvent les cliniques vétérinaires les plus près.

Selon M. De Merchant, la stérilisation est un des moyens les plus efficaces pour diminuer la population de chats errants, qu'il estime actuellement à au moins 5000 dans la MRC du Rocher-Percé.

Il faudrait un programme majeur pour faire une stérilisation à grande échelle, mais de toute façon, on n’a pas les vétérinaires nécessaires dans la région pour mettre en place un tel programme , déplore M. De Merchant.

De plus, William De Merchant indique que chaque chat pris en charge coûte entre 250 et 300 $ au refuge en soins vétérinaires.

Or, l’organisme ne reçoit aucune subvention gouvernementale et survit de peine et de misère grâce à des levées de fonds, à la cueillette de contenants consignés et à la vente de médailles pour les chiens.

Ça nous aide, mais c’est minime comme financement pour nous , termine le bénévole.