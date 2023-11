Travailleurs mexicains : BRP plaide coupable à une partie des infractions

L’entreprise Bombardier produits récréatifs ( BRP) a plaidé coupable à 41 infractions au palais de justice de Granby vendredi. La CNESST, en contrepartie, a retiré 35 constats d’infraction.

Les deux parties en sont venues à un accord commun après de longues discussions , ont expliqué les avocats des deux parties à la cour. Le procès a donc ainsi pu être évité.

Rappelons qu’en février dernier, Radio-Canada avait levé le voile sur le traitement différencié des travailleurs mexicains à l’usine de BRP de Valcourt en Estrie. L’entreprise déclarait alors retrancher environ 60 % du salaire des travailleurs mexicains pour couvrir les frais de prise en charge, dont l’hébergement.

BRP admet donc ne pas avoir remis de talons de paie à certains travailleurs mexicains (15 constats) et de ne pas avoir tenu de registre des travailleurs (1 constat). L’entreprise reconnaît également ne pas avoir payé les heures supplémentaires selon les normes en vigueur au Québec (25 constats).

L’avocat de la CNESST a expliqué à la cour que l’entreprise avait fait preuve de collaboration dans ce dossier. Il a donc demandé la peine minimale, soit 600 $ par constat d’infraction.

La CNESST a toutefois retiré les constats pour non-respect du salaire minimum légal (25 constats), ainsi que 10 autres constats concernant la non-remise de bulletin de paie.

Salaire minimum : une admission de la part de la CNESST ?

Selon le professeur en droit à l’Université de Sherbrooke, Finn Makela, la décision de la CNESST de retirer les 25 constats d’infraction sur le non-respect du salaire minimum ne signifie pas nécessairement que l’organisme gouvernemental donne raison à BRP.

On ne peut pas conclure qu'ils ont été blanchis, mais en même temps, la présomption d'innocence est rétablie.

Il explique que lors de négociations, il peut être stratégique de laisser tomber certaines accusations pour obtenir un plaidoyer de culpabilité sur d’autres points. Lorsqu'il y a une entente de plaidoyer, il y a relativement souvent des procédés pour que chaque partie minimise les risques que représente un procès , illustre-t-il.

Toujours selon M. Makela, des travailleurs pourraient tout de même avoir gain de cause sur cet aspect en cas de poursuite.

BRP très heureux de la décision

Invité à réagir, BRP a décliné la demande d’entrevue de Radio-Canada. Par courriel, les représentants de l’entreprise se disent très heureux de la décision de la CNESST de retirer l’ensemble des constats d’infraction liés au salaire minimum.

Nous avons toujours été convaincus d’avoir payé de façon juste et équitable nos employés du Mexique.

Quant aux autres infractions, l’entreprise affirme qu’elles seraient dues à certaines erreurs administratives entre les systèmes de paies des usines de BRP au Mexique et celle de Valcourt. Nous avons d’ailleurs déjà rectifié le tir et payé les sommes dues à nos employés touchés , précise l'entreprise.

Dans un courriel à Radio-Canada, le conseiller en relations de presse de la CNESST a indiqué qu'il appartient au procureur de la CNESST , en application de la loi et des directives du DPCP et en toute indépendance, d’évaluer la preuve soumise pour les plaidoyers et la détermination de la peine. Le retrait d’accusations peut survenir, entre autres, lorsque de nouveaux éléments de preuve sont fournis par le défendeur.

Il y a maintenant 41 déclarations de culpabilité qui auront un effet dissuasif sur les employeurs du Québec, et ce, au bénéfice de tous les salariés, y compris les salariés vulnérables tels les travailleurs étrangers temporaires.

Selon l’article 6 du Règlement sur les normes du travail, un employeur ne peut prélever plus de 2,37 $ par repas, jusqu’à concurrence de 30,91 $ et 29,72 $ pour une chambre.

Si on se fie aux informations fournies par BRP en février dernier, l’entreprise prélevait 60 % du salaire, ce qui correspond à environ 550 $ par semaine, soit un peu plus de 2000 $ par mois.