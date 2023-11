Trois entreprises montrent de l’intérêt pour reprendre la mine Caribou à Bathurst

Un certain espoir pointe à l'horizon quant à une possible réouverture de la mine Caribou, près de Bathurst. Trois entreprises ont manifesté de l'intérêt pour reprendre l'exploitation du site.

FTI Consulting Canada, le contrôleur nommé par le tribunal pour liquider les actifs de Trevali Mining New Brunswick, affirme avoir reçu trois manifestations d'intérêt d’entreprises désireuses de redémarrer la production de la mine de zinc, de plomb et d'argent.

Ces informations émanent d’un document judiciaire déposé le 18 octobre devant un tribunal en Colombie-Britannique, où est situé le siège social de Trevali Mining.

L'affiche à l'entrée de la mine Caribou, non loin de Bathurst. Photo : Radio-Canada / Mario Mercier

Compte tenu de ce nouvel intérêt suscité pour la mine Caribou, FTI Consulting Canada a décidé de retarder la proposition de vente aux enchères de l’actif.

L'entreprise propriétaire de la mine s'est placée à l'abri de ses créanciers en août 2022, quelques jours après avoir suspendu l'extraction de minerai de ses installations. Plus de 200 personnes ont perdu leur emploi.

Depuis son ouverture en 1995, la mine Caribou a connu son lot de périodes difficiles.

En janvier, FTI Consulting Canada a reçu le mandat de liquider les actifs de l'entreprise afin de rembourser les créanciers.

Bonne nouvelle

Selon le député libéral de Bathurst-Ouest — Beresford, René Legacy, ce nouvel intérêt pour la mine Caribou est une bonne nouvelle.

Le député de Bathurst-Ouest-Beresford, René Legacy, considère que la reprise des activités de la mine Caribou aurait des retombées économiques importantes pour la région. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

C’est encourageant de savoir qu’on va attendre avant de liquider les actifs de la mine, vu l’intérêt de compagnies intéressées de prendre les opérations au complet et de la rouvrir. Je suis content de savoir qu'au moins on se donne plus de temps , a-t-il commenté.

Qui sont ces entreprises?

On ignore qui souhaiterait rouvrir la mine, mais Canadian Copper pourrait faire partie du lot.

L'entreprise mène des travaux d’exploration dans le secteur de Murray Brook West, située à 10 km de la mine Caribou. Elle aurait répertorié un gisement de plus de 21 millions de tonnes de cuivre et de zinc, ce qui en ferait le plus grand gisement non exploité de la province.

L'exploration préliminaire combinée à l'augmentation de nos ressources dans le grand gisement à ciel ouvert de Murray Brook fait partie intégrante de notre stratégie de croissance , a déclaré dans un communiqué Simon Quick, PDG de Canadian Copper.

Pour le député René Legacy, tout développement économique à la mine Caribou et dans les environs sera bon pour la région.

On connaît la richesse minière dans ce secteur. Il suffit de trouver le filon assez large pour en exploiter le potentiel économique qui en vaut la peine. Nous avons des gens qui ont encore beaucoup de connaissances dans les mines. L’expertise existe toujours. Il n’y a aucun doute que c’est positif. Ce serait bien de rapatrier ces gens qui continuent de travailler dans des mines et qui doivent partir deux semaines sur quatre. C’est dur pour les familles , a-t-il noté.

Au moment de la publication de ce reportage, le gouvernement du Nouveau-Brunswick n'avait pas répondu à une demande d'entrevue sur le sujet.

D'après un reportage de Serge Bouchard