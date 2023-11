341 logements locatifs construits dans la région de Québec avec l’aide d’Ottawa

Ce sont huit immeubles de logements locatifs qui seront construits dans les trois villes, soit Québec, L'Ancienne-Lorette et Lévis, avec l'aide du gouvernement fédéral. Ottawa octroie un prêt de 76,2 millions de dollars pour ces projets.

Ces logements accessibles et écoénergétiques profiteront aux personnes et aux familles de la classe moyenne de la région de Québec et stimuleront l'économie locale , fait savoir le ministre des Services publics et de l’approvisionnement et député de Québec, Jean-Yves Duclos, par voie de communiqué.

Sur les 341 logements construits, 232 le seront à Lévis.

Ensembles résidentiels financés par Ottawa Ensemble résidentiel Municipalité Nombre de logements Montant accordé Scandinave Québec 39 7 090 000 $ Projet Hubert Québec 24 4 737 000 $ Le Central L'Ancienne-Lorette 46 13 500 000 $ Le Commodore Lévis 2 Lévis 40 8 400 000 $ Rue de l’Estran Lévis 32 5 391 000 $ Terra Phase 2 Lévis 48 12 755 000 $ Hérisson Lévis 48 11 874 000 $ Le Baronet Lévis 64 12 470 000 $ TOTAL 341 76 200 000 $ Source : Communiqué du gouvernement fédéral

Jean-Yves Duclois était au CentrAL, à L'Anciette-Lorette, vendredi pour annoncer les détails de ce soutien financier.

Ottawa indique que les sommes sont octroyées grâce à l’initiative Financement de la construction de logements locatifs (iFCLL) de la SCHL, lancée en 2017. Il s'agit de prêts remboursables à faible taux d'intérêt pour appuyer la construction de logements locatifs.

Le promoteur du CentrAL, Mathieu Lapointe, estime que sans l'appui d'Ottawa et de la SCHL , cet immeuble n'aurait assurément pas vu le jour.

Des annonces semblables ont été faites dans les dernières semaines à Ottawa et Vancouver, notamment.