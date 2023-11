La Fondation franco-albertaine espère amasser 30 000 $ durant le francothon de Calgary

Le francothon de Calgary, organisé par la Fondation franco-albertaine, a lieu ce vendredi à Cité des Rocheuses. L'événement précédera le Gala de reconnaissance de la francophonie de Calgary, qui lui est organisé par la branche régionale de l’Association canadienne-française de l’Alberta.

Le directeur de l'organisme Joël Lavoie espère amasser 30 000 $. Les dons servent à financer des bourses. Cette année, la Fondation souhaite distribuer 115 bourses.

Selon Joël Lavoie, le succès de l'événement réside dans son aspect ludique. On y met toujours un peu d’épices pour que ce soit drôle aussi […] Cette année on a une roue des défis.

Le 7e Gala de reconnaissance de la francophonie de Calgary suivra le francothon.

Durant le gala, des prix d’excellence et des certificats de reconnaissance seront remis entre autres aux bénévoles francophones qui ont participé aux succès de différentes initiatives qui ont fait rayonner la francophonie dans la région.

Les artistes 2 Moods et Cristian de la Luna se produiront chacun sur scène, indique le communiqué de presse de l' ACFA régionale de Calgary, qui célébrera du même coup ses 40 ans d'existence.

Levée de fonds en période d’inflation

Joël Lavoie pense que le francothon sera un succès malgré l’inflation. On n'est pas là pour juger du niveau de dons que vous faites, on est juste là pour dire merci , dit-il ajoutant que les bénéficiaires ont plus que jamais besoin de ces dons.

Les gens savent que c'est plus dur pour les boursiers, alors les gens comprennent. Il y a des bourses qu'on a déjà données en avance.

Le francothon d'Edmonton aura lieu la semaine prochaine à la Cité francophone.

Avec des informations de l'émission de radio Le café show