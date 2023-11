Deux conseillers d’Orléans dénoncent un budget qui privilégie l’ouest et le sud

Deux conseillers de l’est d’Ottawa disent que leurs quartiers sont négligés au profit de Barrhaven et de Stittsville.

La bataille des banlieues est entamée au conseil municipal d'Ottawa pour déterminer comment seront réparties les dépenses en matière d’infrastructures routières prévues dans l’ébauche de budget 2024. Deux conseillers d'Orléans estiment qu'ils sont lésés par des plans d'investissement qui profitent à Barrhaven et à Stittsville.

Le conseiller d'Orléans-Est-Cumberland, Matt Luloff, juge que ses routes sont dans un état lamentable .

Pas une seule des priorités que ma communauté et moi-même avons indiquées au personnel municipal n'a été incluse dans la liste qui nous est présentée aujourd'hui , a-t-il dénoncé. Je vois de nombreux projets dans le sud et l'ouest [de la ville], mais nous y revoilà encore une fois : un autre budget et un autre exemple de la façon dont l'est semble être laissé de côté.

Ouvrir en mode plein écran Le conseiller d'Orléans-Est-Cumberland, Matt Luloff (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Matthew Kupfer

Le conseiller Luloff et sa collègue Catherine Kitts, qui représente le quartier Orléans-Sud-Navan, ont exprimé leur désaccord lorsque le budget d'immobilisations a été présenté au Comité des transports cette semaine.

Mme Kitts a voulu tirer la sonnette d’alarme au sujet de ce qu'elle appelle un sous-investissement de longue date dans les routes de son quartier.

Quand on regarde les investissements faits dans les différentes parties de la ville, géographiquement, je pense qu'il y a un écart quand il s'agit de l'est de la ville , a-t-elle déclaré.

Ouvrir en mode plein écran Catherine Kitts, conseillère d'Orléans-Sud-Navan (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Giacomo Panico

Mme Kitts souhaite que des fonds soient alloués au boulevard Brian-Coburn, dont les conseillers municipaux de l'est de la ville réclament le prolongement afin de créer un nouveau lien à travers la Ceinture de verdure. La Commission de la capitale nationale bloque cette option privilégiée par la ville.

Publicité

Mme Kitts estime que la Ville pourrait encore apporter quelques ajustements le temps de trouver une solution définitive.

M. Luloff a également mentionné le boulevard Brian-Coburn, mais il y a aussi ajouté une longue liste d'autres doléances.

Selon lui, la rénovation des sentiers et le resurfaçage des routes sont des besoins désespérés dans certains quartiers. Les piétons traversent une autoroute à quatre voies pour se rendre à la station Trim, a-t-il illustré, alors qu'ils attendent une passerelle pour piétons qui ne bénéficie d'aucun nouveau financement.

Nous avons besoin de plus d'investissements dans l'est de la ville , a-t-il déclaré. Notre place des festivals sur le boulevard Centrum est en train de s'effondrer. Les personnes âgées trébuchent et tombent sur des bordures cassées et des trottoirs rapiécés.

Barrhaven reçoit 20 millions de dollars pour le chemin Greenbank

Le budget d'immobilisations 2024 consacre environ 76,5 millions de dollars au resurfaçage des routes dans toute la ville. Il finance également d'importants projets de voirie et d'adduction d'eau sur la rue Bank, l'avenue Carling et les rues Albert et Slater.

Mais deux grands projets constituent l'essentiel du financement de nouvelles routes dans les banlieues.

Le budget consacre 20 millions de dollars à des projets visant à détourner le chemin Greenbank vers l'ouest, à travers le quartier de Half Moon Bay à Barrhaven. Il prévoit également 13,4 millions de dollars pour prolonger l'avenue Robert Grant plus au nord à travers Stittsville.

Ouvrir en mode plein écran Glen Gower, conseiller municipal du quartier Stittsville (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Le conseiller municipal de Stittsville, Glen Gower, a rappelé que ce prolongement était attendu depuis longtemps dans son quartier. Le conseiller municipal de Barrhaven-Ouest, David Hill, qui n'est même pas membre du comité des transports, a brièvement assisté à la réunion pour saluer l'investissement dans son secteur.

Publicité

Il a par la suite déclaré à CBC News que l'argent permettrait d'accélérer le début des travaux de construction du projet Greenbank, qui devrait comprendre des voies réservées au transport en commun rapide par autobus. M. Hill estime que la route actuelle est tout à fait inadaptée à la croissance rapide de Half Moon Bay.

C'est extrêmement problématique , a-t-il déclaré. C'est très compliqué pour l'utilisation des autobus.

M. Hill est particulièrement préoccupé par un virage serré à l'endroit où le chemin Greenbank traverse la rivière Jock.

À l'heure actuelle, les gens se frayent un chemin sur un tout petit pont qui a été conçu pour 15 camions de céréales dans les années 1960 et qui supporte aujourd'hui probablement des dizaines de milliers de véhicules , a-t-il illustré. Cela me brise le cœur de parler avec des parents et des familles qui ont des amis et des membres de leur famille qui ont été heurtés par des voitures dans cette zone.

Le directeur général des finances et des services organisationnels, Cyril Rogers, a expliqué que la répartition des investissements changeait à chaque budget. Il a indiqué que les investissements sont basés sur des plans financiers à long terme, qu'il appelle sa ligne directrice , ajoutant que le personnel n'examinait pas les investissements routiers quartier par quartier.

Nous déterminons les priorités dans leur ensemble, globalement , a-t-il dit. Malheureusement, d'une année sur l'autre, il arrive que davantage d'investissements soient consacrés à une partie de la ville plutôt qu'à une autre.

Il a ajouté qu'il est encore temps de changer ces priorités avant que le budget ne soit soumis au conseil municipal pour une approbation finale, le 6 décembre.