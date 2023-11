Churchill Falls : les Innus du Labrador « dans le noir »

Si les négociations formelles sur l’avenir de la centrale de Churchill Falls se poursuivent depuis 10 mois entre Saint-Jean et Québec, il n’y a toujours eu aucune consultation avec les Innus du Labrador.

Ces derniers menacent de bloquer toute nouvelle entente si l’histoire se répète et que de nouvelles installations hydroélectriques sont annoncées sur les terres ancestrales innues sans leur consentement.

On est dans le noir , s’indigne Peter Penashue, ancien grand chef et négociateur innu de longue date.

C’était possible d’écarter complètement les peuples autochtones, dans les années 1960 et 1970, et d’aller de l'avant avec un tel projet. Mais ce n’est plus le cas ces jours-ci.

Québec et Saint-Jean ont annoncé en février dernier le début des pourparlers formels sur l’avenir du contrat de Churchill Falls, qui vient à échéance en 2041. En vertu de l’entente actuelle, Hydro-Québec achète l’électricité produite au Labrador au prix dérisoire de 0,2 cents le kilwattheure.

Le gouvernement de François Legault, en quête de nouvelles sources d'énergie propre, signale pourtant qu’il serait prêt à rouvrir l’accord dès maintenant si Terre-Neuve-et-Labrador acceptait de rehausser la production hydroélectrique sur le fleuve Churchill.

Ouvrir en mode plein écran Les lignes de Churchill Falls transportant l’électricité produite à la centrale vers la frontière québécoise, à 200 km au sud-ouest. Photo : Radio-Canada / Danny Arsenault

Peter Penashue rappelle que le consentement des Innus du Labrador, dont la relation avec le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador est déjà tendue, n’est pas donné. Il est toutefois nécessaire, souligne-t-il. Sinon, Saint-Jean et Québec pourront s’attendre à des poursuites et des manifestations.

Le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Andrew Furey, promet des consultations avec les Innus, mais affirme qu’il est trop tôt pour les inclure dans les discussions actuelles. Les dicussions auront lieu au moment opportun , affirme-t-il.

Les demandes des Innus

Selon Peter Penashue, le consentement des Innus dépend d’abord d’un compromis avec Terre-Neuve-et-Labrador sur les redevances du projet de Muskrat Falls, une centrale de 824 mégawatts sur le fleuve Churchill, en aval de Churchill Falls.

En 2021, quand les gouvernements de Terre-Neuve-et-Labrador et du Canada ont restructuré les finances du projet de Muskrat Falls – une entente qui a évité l’augmentation fulgurante des tarifs d’électricité en raison des nombreux dépassements de coûts du barrage – ils l’ont fait aux dépens des Innus.

Ouvrir en mode plein écran L'aînée innue, Mary Adele Penashue, 95 ans, a passé une partie de son enfance sur le territoire inondé lors de la construction du complexe hydroélectrique de Churchill Falls. Elle réclame des consultations aux gouvernements de Terre-Neuve-et-Labrador et du Québec. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Selon Peter Penashue, l’accord réduit les revenus promis aux membres de la Nation innue de 1 milliard de dollars sur 50 ans.

Ils n’ont pas tenu leurs promesses. Il y a tellement de gens qui sont décus du comportement de la province , indique-t-il.

Les Innus veulent aussi participer pleinement aux discussions sur la construction de nouvelles installations sur le fleuve Churchill, ce que le gouvernement québécois souhaite faire pour éponger la demande croissante en électricité dans sa province. Deux projets sont possibles : la mise au point et l’agrandissement de la centrale exisante, à Churchill Falls, et la construction d’un nouveau barrage de 2200 mégawatts, à Gull Island.

Je ne vois pas comment ces projets peuvent aller de l’avant selon la participation de la Nation innue.

Ouvrir en mode plein écran Le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Andrew Furey, répond aux questions des journalistes devant la Chambre d'assemblée, à Saint-Jean, jeudi dernier. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Destruction des terres ancestrales

Lorsque le complexe de Churchill Falls a été construit dans les années 1960 et 1970, des milliers d’hectares de terres ancestrales innues ont été inondées. Le bassin versant de Churchill Falls s’étend sur un territoire de la superficie du Nouveau-Brunswick.

Les Innus n’ont jamais été consultés avant la destruction de leurs terres de chasse et de leurs sites culturels, comme le rappelle Mary Adele Penashue. L’aînée de 95 ans, les mains usées, n’a jamais pu retourner sur le territoire où elle a passé son enfance.

Ouvrir en mode plein écran Mary Adele Penashue (à droite) et son fils, Basile, habitent à Sheshatshiu, une communauté innue dans le centre du Labrador. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Ils ont violé nos terres de chasse, ils ont violé nos droits parce qu’à l’époque on ignorait ce qui nous arrivait. On ne parlait pas anglais. [...] On a carrément détruit notre mode de vie traditionnel.

Il faut nous consulter avant de construire d’autres développements hydroélectriques , explique en en innu aimun l’arrière grand-mère unilingue.

Dans les années 1990, Daniel Ashini, à l’époque président de la Nation innue du Labrador, a parcouru le territoire inondé par Churchill Falls à la recherche de sites patrimoniaux. Sa fille, Jodie Ashini, raconte qu’il a trouvé un lieu de sépulture partiellement emporté par les eaux.

Je me souviens très bien de la tristesse dans sa voix , explique celle qui, inspirée par le périple de son père, est devenue archéologue afin de préserver la culture de son peuple. Ils ont trouvé un sceau et des morceaux d’une assiette. Il n’y avait presque aucune preuve que les Innus avaient été sur le territoire, qu’ils s’y étaient rassemblés pendant des millénaires.

Ouvrir en mode plein écran Jodie Ashini est gardienne du patrimoine culturelle à la Nation innue du Labrdaor, à Sheshatshiu. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Poursuite de 4 milliards contre Hydro-Québec

En 2008, la Nation innue, le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador et Hydro-Terre-Neuve-et-Labrador, qui détient 64,5 % des parts de la CF(L)Co, la société exploitant le barrage, ont annoncé une entente dédommageant les Innus du Labrador pour la destruction environnementale causée par Churchill Falls.

L’entente Tshash Petapen ( l'aube d'un nouveau jour en français) promet 2 millions de dollars par an à la Nation innue jusqu’en 2041 et 3 % des revenus terre-neuviens de Churchill Falls, lorsqu’une nouvelle entente est signée.

Ouvrir en mode plein écran À Sheshatshiu, la moitié de la population a moins de 19 ans. La Nation innue du Labrador veut tirer un maximum de redevances de la production hydroélectrique afin d'améliorer la qualité des services et des logements. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Peter Penashue souligne les problèmes sociaux et économiques de la Nation innue. La moitié des 3200 résidents des deux communautés innues du Labrador, Sheshatshiu et Natuashish, ont moins de 19 ans. Il manque d’espace dans les écoles et de logements pour les familles.

Il faut que nous participions aux discussions actuelles pour connaître les impacts de ces discussions sur nos ententes actuelles , souligne Peter Penashue.

Hydro-Québec est actionnaire minoritaire de la CF(L)Co, détenant 34,2 % des parts. Depuis 2020, elle fait l’objet d’une poursuite de 4 milliards de dollars intentée par la Nation innue du Labrador. Depuis janvier dernier, les Innus d’Uashat mak Mani-utenam, la plus grosse communauté innue de la Côte-Nord du Québec, poursuivent eux aussi Hydro-Québec pour 2,2 milliards.

En avril dernier, le chef d’Uashat mak Mani-utenam, Mike McKenzie, a lui aussi accusé le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador d’exclure son peuple des discussions sur l’avenir du barrage de Churchill Falls.

Avec des informations de Michèle Brideau