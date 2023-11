À Toronto, Rodrigo Flores-Romero a été condamné à 10 ans de prison, vendredi, pour homicide involontaire relativement à la mort de la petite Winonna Noganosh en 2021, à North York. L'individu de 30 ans avait été reconnu coupable en juin au terme de son procès devant jury. Il avait été acquitté de l'accusation initiale de meurtre non prémédité.

L'audience sur la peine a donné lieu à des scènes bouleversantes avant même que le juge n'entre dans le prétoire pour lire sa sentence.

La mère de la petite victime, Aleisha Noganosh, ne pouvait retenir ses larmes et ses cris, malgré les efforts de sa famille et de ses amis pour la calmer.

Ouvrir en mode plein écran Aleisha Noganosh montre avec fierté à la presse la photo de sa fille « Winnie » qu'elle a incrustée dans un bijou en forme de cœur. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Nadeau

Avant de lire son jugement, le juge Philip Campbell, de la Cour supérieure de l'Ontario, a demandé à l'accusé s'il avait quelque chose à dire.

Publicité

L'individu s'est levé et s'est tourné vers son ex-fiancée assise dans le prétoire et lui a dit qu'elle est une mère extraordinaire .

Je n'ai pas de mots pour exprimer mes remords, je suis désolé de toute la douleur que j'ai pu te causer et je n'attends aucun pardon de ta part , a-t-il dit.

Rouge de colère, Aleisha Noganosh l'a invectivé en criant. Pourquoi as-tu fait cela, nous t'aimions , lui a-t-elle notamment répondu.

Rappel des faits au procès

Rodrigo Flores-Romero était le fiancé d'Aleisha Noganosh, qui lui avait rendu visite le 19 mars 2021 à North York avec ses deux enfants d'un premier lit.

La victime, Winonna Noganosh, appartenait à la Première Nation Magnetawan. La famille de Winonna l'appelait affectueusement Winnie .

Publicité

Le procès avait montré que l'individu était soûl, qu'il avait bu les trois quarts d'une bouteille de whiskey Jack Daniel et qu'il n'était pas en état de conduire le jour où il a emmené les deux enfants faire des courses à l'épicerie.

Flores-Romero avait témoigné à son procès en expliquant que la mort de la petite enfant était un accident. Son récit invraisemblable n'avait toutefois pas convaincu le jury.

Il avait dit que Winnie ne se sentait pas bien dans la voiture et qu'elle avait envie de faire pipi. L'enfant était assise à l'arrière sans ceinture et son frère à l'avant. Il avait précisé qu'il avait arrêté la voiture pour la laisser uriner dans la nature.

Ouvrir en mode plein écran Le procès devant jury de Rodrigo Flores-Romero avait duré trois semaines en mai et juin 2023. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Nadeau

L'accusé avait ajouté que l'enfant lui avait alors marché sur le pied et qu'il avait trébuché en s'affaissant de tout son poids sur elle avant qu'ils ne remontent ensemble dans la voiture pour retourner à son appartement.

On ne sait toutefois pas avec certitude ce qui est arrivé dans le stationnement de l'épicerie ou dans la voiture de l'individu.

Or, l'autopsie a prouvé qu'elle avait succombé à de multiples traumatismes. La Couronne a affirmé que la fillette avait été frappée pour des raisons inexpliquées.

En rentrant à la maison, Aleisha Noganosh avait appris de son fiancé que sa fille avait glissé dans la baignoire lorsqu'il lui donnait son bain et qu'elle était inconsciente. Le couple l'avait alors conduite à l'hôpital, en vain.

Un ex-fiancé manipulateur

Le juge Campbell a retenu de nombreux facteurs aggravants dans le calcul de sa peine, comme la gravité du crime, le lien familial avec la victime, l'impact de la mort de l'enfant sur sa famille et la communauté.

Rodrigo Flores-Romero était en position d'autorité, sa fiancée lui avait confié la garde de Winnona le jour de sa mort , rappelle-t-il.

Il souligne que l'individu est un lâche et un manipulateur , parce qu'il a tenté de camoufler son crime et de cacher la vérité à sa fiancée et au personnel hospitalier.

Ouvrir en mode plein écran Aleisha Noganosh n'a pu contenir sa peine à l'extérieur du palais de justice de Toronto après le prononcé de la peine. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Nadeau

Il rappelle en outre que la victime est une Autochtone, ce qui aggrave le caractère de l'homicide involontaire.

Le magistrat a par ailleurs retenu peu de facteurs atténuants, comme la possibilité d'une réinsertion sociale à la condition que Rodrigo Flores-Romero surmonte son alcoolisme.

En vertu du temps qu'il a passé en détention préventive depuis 2021, il ne lui restera plus que 6 ans à purger en prison.

À sa sortie de prison, Rodrigo Flores-Romero, qui n'est pas citoyen canadien, risque toutefois d'être renvoyé en Argentine, son pays d'origine.

L'impuissance d'une mère

En entendant la peine, Aleisha Noganosh s'est effondrée sur le plancher de la salle d'audience pendant que des policiers emmenaient son ex-fiancé en détention.

La procureure Allison MacPherson a tenté de la consoler en lui disant qu'il s'agit de l'une des pires peines pour homicide involontaire jamais prononcées au Canada.

Dans ce procès, les procureurs n'auront pas réussi à convaincre le jury que la mort de Winonna était un meurtre.

La Couronne devait établir que l'individu avait battu la petite fille et qu'il savait qu'elle mourrait probablement des suites de ses blessures.

Ouvrir en mode plein écran Aleisha Noganosh quitte le palais de justice de Toronto après une matinée éprouvante. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Nadeau

À l'extérieur du tribunal, Aleisha Noganosh a déclaré qu'elle ne comprend toujours pas la raison pour laquelle le jury n'a pas confirmé un verdict de meurtre non prémédité.

Ce verdict est inqualifiable, ma fille et ma famille n'ont pas obtenu justice , a déclaré la jeune femme de 22 ans.

Comment les jurés ont-ils pu comprendre que Romero ne savait pas que ma petite fille pouvait succomber à ses blessures après l'avoir battue? , a-t-elle ajouté, en pleurs.

Mme Noganosh s'est par ailleurs dite outrée par le fait que Rodrigo Flores-Romero sera un homme libre dans 6 ans.

Notre système de justice nous a laissés tomber , a-t-elle conclu, en souhaitant qu'il soit expulsé du Canada pour garantir la sécurité de son fils.

La douleur d'Aleisha Noganosh est d'autant plus grande que le père biologique de Winonna, Brent Mancheese, avait été assassiné quatre mois plus tôt dans une affaire sans lien avec celle-ci.