Plus de 151,9 M$ pour améliorer des services de transport et des loisirs à Saskatoon

Jeudi, les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan ainsi que la Ville de Saskatoon ont annoncé conjointement un investissement de plus de 151,9 millions de dollars répartis sur cinq projets d'infrastructure visant à améliorer les services de loisirs et de transport en commun dans la Ville des Ponts.

Plus précisément, la Ville de Saskatoon bénéficiera d'un soutien financier pour ériger un nouveau centre de loisirs dans le secteur Holmwood.

L'investissement permettra le lancement du service d’autobus express de Saskatoon (SAE) à travers quatre projets distincts. Ainsi, la première des trois lignes sera composée de 16 nouveaux arrêts couvrant une distance d'environ 15 km entre les quartiers ouest et nord-est de Saskatoon.

Le SAE aidera Saskatoon Transit à faire face à la croissance prévue de la ville et améliorera sa fiabilité , précise un communiqué publié par le gouvernement fédéral. L’accroissement de la capacité permettra également de compenser le manque actuel d’autobus.

D’après le communiqué, pour garantir l'accessibilité et la durabilité du service, environ 25 autobus à plancher bas et à zéro émission seront ajoutés, alors que 30 autobus diesel remplaceront des véhicules et amélioreront ainsi le parc de véhicules actuel .

La Ville de Saskatoon avait déjà commandité une étude sur les besoins en matière de transport durable en partenariat avec l’Université de la Saskatchewan. Selon la Ville, le système actuel ne répond plus aux besoins de la population grandissante.

Ouvrir en mode plein écran Le ministre des Relations gouvernementales de la Saskatchewan, Don McMorris, (à gauche), le maire de Saskatoon, Charlie Clark (au centre) et la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Jenna Sudds (à droite). Photo : Radio-Canada / Travis Reddaway

Le service d’autobus express et les améliorations connexes qui seront apportées aux infrastructures routières rendront les déplacements dans notre ville plus efficaces et plus fiables pour tous les usagers , précise le maire de Saskatoon, Charlie Clark.

Ce dernier souligne notamment que ces fonds permettent à la Ville d'adopter une approche proactive pour garantir l'efficacité de son réseau de transport en commun face à la croissance continue de la population.

M. Clark note que Saskatoon peut tirer des leçons des erreurs commises par d'autres grandes villes des Prairies, dont Calgary et Edmonton.

[Les deux villes] n'ont pas construit les corridors efficaces qui ont la densité et le transport en commun autour d'elles. Alors elles doivent faire face à des coûts d'infrastructure beaucoup plus élevés et à des dépenses pour toutes ces choses , estime le maire de la Ville des Ponts.

C'est pourquoi il s'agit d'un événement majeur pour notre ville. C'est un tournant dans notre capacité à créer une ville très vivante et dynamique dans les Prairies , ajoute-t-il.

En 2021, la population de Saskatoon dépassait 266 000 habitants, enregistrant une croissance d'environ 19 000 personnes depuis 2016, selon les données du plus récent recensement fédéral.

Nous soutenons la croissance attendue de Saskatoon tout en remédiant à la pénurie d'autobus. [...] Les transports publics font partie intégrante du bien-être d'une communauté , indique la ministre fédéral de la Famille, des Enfants et du Développement social, Jenna Sudds, qui représentait Sean Fraser, ministre du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités.

Plus de 40 M$ pour un nouveau centre de loisirs

Le secteur Holmwood de Saskatoon, une région située à l'extérieur de la partie est de la ville, va se doter d'un nouveau centre de loisirs. Environ 40,5 millions de dollars des fonds annoncés jeudi seront consacrés à la construction de ce centre.

Ce dernier sera équipé d'une piscine, d'une salle de sport et de musculation et d'une garderie. Ce nouvel établissement sera construit dans le secteur East Side de Saskatoon.

Ce centre de loisirs sera un centre et une plaque tournante pour plus de 70 000 habitants vivant à proximité et, espérons-le, une attraction pour les visiteurs de Saskatoon à l'avenir , indique le ministre des Relations gouvernementales de la Saskatchewan, Don McMorris.

