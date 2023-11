Début du vote par anticipation dans Kitchener-Centre

Les électeurs de la circonscription provinciale de Kitchener-Centre peuvent voter par anticipation à partir de ce dimanche, jusqu’au 24 novembre.

Une élection partielle est organisée le 30 novembre pour combler ce siège à Queen’s Park, vacant depuis le départ de Laura Mae Lindo. L’ancienne députée néo-démocrate a annoncé qu'elle quittait la vie politique en janvier (Nouvelle fenêtre) et a officiellement démissionné cet été pour rejoindre l’Université de Waterloo.

Au total, 18 candidats sont en lice et 13 partis politiques sont représentés, selon Élections Ontario. Debbie Chapman ( NPD ), Aislinn Clancy (Parti vert), Rob Elliott (Parti progressiste-conservateur) et Kelly Steiss (Parti libéral) portent les couleurs des principaux partis dans cette course.

Lors des élections générales de juin 2022, le NPD avait obtenu 40,6 % des voix dans Kitchener-Centre, suivi du PC avec 26,7 % des voix.

En plus du scrutin par anticipation, les électeurs ont d’autres moyens de voter avant le jour de l'élection : ils peuvent le faire en personne au bureau de leur directeur de scrutin jusqu’au 29 novembre, ou envoyer une demande de vote par la poste au plus tard le 24 novembre à 18 h.

Le 30 novembre, les bureaux de vote seront ouverts de 9 h à 21 h.

Il s’agit de la quatrième élection partielle à avoir lieu cette année en Ontario.