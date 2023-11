La ligne de train léger Valley d’Edmonton, le casse-tête de TransEd

Des documents et des rapports produits au cours des cinq dernières années par la Ville d'Edmonton, par TransEd et par des firmes-conseils, de même que des procès-verbaux de réunions entre la Ville et des fonctionnaires fédéraux révèlent de nombreux cas d’erreurs de conception ou de construction de mauvaise qualité lors de la construction de la ligne de train léger Valley.

Dans certains cas, des structures importantes ont dû être démolies et reconstruites en raison de ces problèmes, qui ont souvent entraîné des retards.

Un rapport annuel de 2021 de la Ville d’Edmonton destiné au gouvernement fédéral indique que 2643 cas de non-conformités ont été rapportés en mars de la même année.

Ouvrir en mode plein écran Le pont Tawatinâ passe au-dessus de la rivière Saskatchewan Nord. Photo : Radio-Canada / Richard Marion

Par exemple, selon des rapports d’Edmonton et de TransEd datant d’août 2019, un sous-traitant avait coulé du béton sur un segment important du tablier du pont Tawatinâ.

Des problèmes ont ensuite été identifiés après la construction du segment en question qui nécessitent le retrait et la refonte de ce segment en porte-à-faux équilibré , indique un rapport de septembre 2019.

En août 2019, un rapport de la Ville indiquait que l’incident allait avoir un impact significatif sur l’échéancier de la construction.

Un rapport de TransEd précise que la société a exploré des options d'atténuation, mais compte tenu de la nature agressive de l’échéancier révisé, il y a peu d'opportunités .

Ouvrir en mode plein écran Des documents révèlent que de nombreux problèmes de construction ont nécessité le recommencement de certains travaux. Photo : Radio-Canada / John Shypitka

TransEd a décliné une demande d’entrevue de CBC, mais un porte-parole de l’entreprise, Dallas Lindskoog, a répondu aux questions par courriel. D'après lui, des cavités ont été découvertes dans le béton lors de contrôles de qualité de routine.

Des problèmes peuvent survenir lors des premières coulées de béton pendant que les méthodologies de construction sont affinées.

Le temps nécessaire pour retirer du béton et le couler à nouveau avait été prévu dans les échéanciers du pont Tawatinâ et il n’y a pas eu d’impact sur l’échéancier général du projet , écrit-il dans un courriel.

Un rapport de juillet 2019 d’une firme-conseil destinée à la Ville révèle des problèmes sur la qualité du revêtement final en béton du tunnel entre le quartier Quarters et la face nord de la vallée de la rivière Saskatchewan Nord qui ont entraîné des retards dans la construction

Ouvrir en mode plein écran Le pont Tawatinâ lors de sa construction. Photo : Ville d'Edmonton

D’après M. Lindskoog, il s’agissait d’un autre cas où le béton ne s’était pas consolidé correctement après avoir été coulé.

Cela s’est produit sur l’un des premiers segments coulés alors que les méthodologies étaient affinées.

L’opération a donc dû être faite de nouveau : Le temps d’enlever le béton et de le couler à nouveau avait été prévu dans l’échéancier de la construction du tunnel, cela n’a pas eu d’impact sur l’échéancier général du projet .

Plusieurs autres exemples d’incidents sont indiqués dans les documents obtenus par CBC.

Des problèmes de conception

Des documents montrent aussi que l’une des causes des délais de TransEd est la soumission tardive des plans de conception détaillés du projet.

Le problème a été signalé dans un rapport de 2018 que la Ville a soumis à Partenariats Public-Privés Canada, une société d'État fédéral qui facilite le financement des partenariats publics-privés.

Bien que TransEd se soit efforcée d'atténuer les impacts en avançant les plans de conception essentiels pour qu’il n’y ait pas d’impact dans la construction, ce retard est un facteur de décalage avec l’échéancier global du projet.

Les documents n'indiquent pas clairement quels plans de conception accusaient un retard, ni pourquoi.

Dans une déclaration écrite, le président-directeur général de TransEd, Ronald Joncas, afirme que lors de projets complexes, certains aspects de la conception peuvent prendre plus de temps que prévu pour diverses raisons .