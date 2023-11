Dernier week-end en compétition pour le judoka Antoine Bouchard

Le judoka Antoine Bouchard sera en compétition pour une dernière fois ce week-end lors de l'Open panaméricain de Montréal.

L’athlète originaire de Jonquière aura l'occasion de performer devant sa famille et ses amis au Centre Pierre-Charbonneau.

En entrevue à l’émission C’est jamais pareil, le médaillé de bronze aux Jeux olympiques de Rio s’est dit fier du travail accompli au fil des ans.

J’ai eu une belle carrière avec plusieurs résultats assez incroyables, mais une de mes plus grandes fiertés est la longévité.

Antoine Bouchard a quitté la maison familiale à 17 ans pour aller s’entraîner à Montréal. Il a réussi à faire partie de l’équipe nationale pendant 12 ans et à compléter pratiquement trois cycles olympiques.

Ouvrir en mode plein écran Antoine Bouchard (à droite) et ses confrère David Popovici et Isabelle Harris ont décroché des médailles aux Jeux panaméricains dernièrement. Photo : Sportcom Info

Tourner le dos à la compétition n’est pas une tâche facile, mais il indique que sa décision est mûrement réfléchie. D’ailleurs, il a préparé sa sortie depuis plusieurs mois.

Publicité

J’ai eu une opération à l’épaule l’an passé. Mon but était de revenir et de me qualifier pour les Jeux olympiques. Malheureusement, après mon retour, je voyais que c’était pratiquement impossible de me qualifier pour ça. J’ai pris la décision de viser les Jeux panaméricains d’il y a deux semaines, me qualifier, gagner une médaille et finir à Montréal en combattant devant ma famille et mes amis. Le plan a fonctionné.

Une nouvelle vie

À 29 ans seulement, les projets ne manquent pas pour la suite. Il a d’abord l'intention de terminer son doctorat. Il aidera aussi l'équipe de Judo Canada pour l'organisation d'événements.

Le fait de m’éloigner de la compétition me donne l’opportunité de travailler sur d’autres facettes du sport , mentionne-t-il.

Le judo c’est ma passion, l’amour de ma vie. Je ne pourrai jamais m’en éloigner trop.

Il continuera l’entraînement de haut niveau jusqu’aux Jeux olympiques, question de préparer les autres membres de l’équipe nationale au plus grand rendez-vous sportif de la planète.

Le 25 novembre, il sera de passage à Saguenay pour un souper spaghetti au profit du Club élite de Jonquière, là où tout a commencé pour lui.