François Legault justifie sa décision de subventionner deux parties des Kings de Los Angeles en affirmant qu'il est important d'investir dans les loisirs. Il n'a pas l'intention de reculer, il va octroyer jusqu'à 7 millions de dollars d'argent public pour la tenue de ces matchs préparatoires à Québec, en octobre 2024.

Il y en a qui font de la petite politique , a déclaré le premier ministre Legault de passage à Bonaventure, en Gaspésie.

Pour François Legault, les syndicats de la fonction publique, qui dénoncent une telle subvention alors que les négociations achoppent avec le gouvernement, font de mauvaises comparaisons.

Si on acceptait les demandes des syndicats, ça coûterait 3,7 milliards de dollars. La capacité de payer des contribuables québécois est limitée. Il n'est pas question d'augmenter les impôts, les taxes. Quand on parle du 5 à 7 millions [...] on ne parle pas des mêmes montants.