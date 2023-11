Une fédération d’universités franco-ontariennes, « pas une option intéressante »

Les propositions de réorganisation des institutions postsecondaires francophones et bilingues de l’Ontario contenues dans un rapport sur la viabilité des collèges et universités sont accueillies avec scepticisme par des intervenants du milieu et des politologues.

Après 10 mois de travail, le groupe d'experts mandaté par la province pour se pencher sur la viabilité financière des établissements postsecondaires publics conclut que la taille de l'Université de l'Ontario français et de l'Université de Hearst est trop modeste pour assurer leur pérennité.

Pour nous, c'est une nouvelle un petit peu étonnante, un petit peu décevante , a confié le recteur de l'Université de Hearst, Luc Bussières, qui déplore certaines des recommandations du document.

Éric Lavigne, professeur à l’Institut des études pédagogiques de l'Ontario estime que le gouvernement devrait donner la chance à l'Université de l'Ontario français et celle de Hearst, sous sa structure autonome, de mieux se développer, d'autant plus qu'elles ont entamé leurs activités en pleine pandémie.

On doit s'attendre à ce que leur croissance soit plus modeste, mais aussi retardée.

Le comité formule ainsi trois possibilités pour les institutions francophones, dont celle de fédérer les deux universités à l'Université d'Ottawa, plus grande et plus établie.

Une option indésirable pour l'Université de Hearst, qui vient à peine d'acquérir son autonomie de l'Université Laurentienne.

À première vue, ce n'est pas une option intéressante de se remettre sous le chapeau d'une autre institution.

Le Regroupement étudiant franco-ontarien (RÉFO) craint que cette structure ne fragilise encore plus les universités francophones.

On a vécu toute une tragédie avec les institutions qui étaient fédérées avec l'Université Laurentienne tout récemment, on a vu les limites de ce modèle-là, on a vu à quel point il pouvait mettre en danger les institutions fédérées , souligne le directeur général du RÉFO , François Hastir.

Il rappelle que l'Université de Sudbury est toujours incapable d'offrir des cours après la dissolution de son entente de fédération par l'Université Laurentienne.

En disant on va mettre les programmes francophones sous la gestion d'universités bilingues, de grande ampleur comme l'Université d'Ottawa, on ne prend pas acte que l'Université de l'Ontario français avait justement été créée pour avoir une indépendance , note la politologue à l’Université d’Ottawa Geneviève Tellier.

Le gouvernement ontarien indique qu'il examine toutes les recommandations du rapport afin de déterminer la marche à suivre.

Avec les informations de Bienvenu Senga, d'Elsie Miclisse et d'Éric Robitaille