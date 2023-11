Isabelle Beaulieu, présidente de l’OCPM, vide son sac

C’est une Isabelle Beaulieu soucieuse qui s’est présentée à l’hôtel de ville de Montréal, vendredi, pour témoigner dans le cadre de la Commission sur les finances et l’administration de la Ville de Montréal. Dominique Olliver témoignera, pour sa part, en après-midi.

La population montréalaise était invitée à participer à cette assemblée publique au cours de laquelle les personnes-ressources de l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) ont présenté la gestion financière et administrative de l’organisme.

Isabelle Beaulieu, actuelle présidente, a profité de l'invitation pour vider son sac : vol de temps et mauvaise gestion des heures travaillées, climat de travail malsain, rotation rapide d'employés, manque de code d'éthique, et autres.

J’ai commis des erreurs, je le reconnais, je l’assume , dit-elle d'entrée de jeu. Il est de mon devoir d’en prendre acte et d’agir. Nos pratiques doivent être changées et régies par des règles claires et écrites. Je m’engage à le faire.

Il ne s’agit que d’un premier jalon en ce qui a trait à la réflexion sur l’organisme public, déjà bien entamée dans l’espace public.

Lundi, le conseil municipal se penchera sur les dépenses de l’ OCPM . C’est uniquement à ce moment que sera débattu et décidé l’avenir de la présidence de l’ OCPM . Le bureau du vérificateur général de la ville va aussi enquêter sur le dossier dans les prochains mois.

Aucune recommandation ne sortira donc de la rencontre de vendredi.

Isabelle Beaulieu affirme que le travail de modernisation de l’Office est en cours : la gestion, l’administration et les finances sont en chantier de modernisation. Elle s’engage par le fait même à accélérer la modernisation de cette institution et à changer les façons de faire.

L’an dernier, j’avais décidé de réduire les montants consacrés aux relations internationales. Il faut maintenant tout réviser, incluant la représentation. [...] Le travail est commencé , certifie-t-elle devant Pierre Lessard-Blais, maire de l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, qui préside la Commission.

Nous allons collaborer en toute transparence avec la vérificatrice générale dans la réalisation de son mandat et allons suivre ses recommandations pour que les choses changent. Isabelle Beaulieu assure avoir rencontré la vérificatrice générale à cet effet, mercredi.

Factures salées

Concernant les frais de représentation pour les restaurants et les voyages, je me suis fiée aux manières de faire de mes prédécesseurs. J’ai toutefois réduit la fréquence et l’ampleur des voyages , se défend Isabelle Beaulieu, en poste depuis le 24 février 2022.

Mis au jour cette semaine par le nouveau secrétaire général, M. Grenier, un document retrouvé dans les archives de l’Office, datant de 2017, indique que le vérificateur général demandait à l’ OCPM de modifier ses pratiques pour les voyages et les restaurants.

Oui, nous avons fait des rencontres de travail dans des restaurants, comme mes prédécesseurs. Nous mettons fin à cette pratique , assure Mme. Beaulieu.

Vol de temps

Isabelle Beaulieu témoigne de diverses pratiques nuisibles et douteuses. J’ai rapidement constaté des lacunes dans la gestion des ressources humaines. Il y avait une importante latitude dans le système de paies et peu de surveillance de la part de l’administration précédente .

Il y avait une interprétation très libre de la présence au bureau , a souligné la présidente, qui a aussi mentionné les problèmes de gestion concernant les heures déclarées et les vacances.

Plus grave encore, deux employés au statut d’auxiliaire recevaient leur montant pour vacances de 6 %, à chaque cycle de paie, bien qu’ils prenaient trois à quatre semaines de vacances payées par année. L’ancien secrétaire général inscrivait ces semaines comme étant travaillées, dit-elle, et assure avoir mis un terme à ces pratiques avec l’aide du nouveau secrétaire général, Guy Grenier.

Climat de travail toxique

En janvier 2023, des allégations anonymes concernant le climat de travail l’ont amené à mandater une firme experte pour mener une enquête indépendante et rencontrer les membres de l’équipe, explique-t-elle.

Ce rapport, publié en mars 2023, conclut que la nouvelle présidente n’était pas le choix du parti politique au pouvoir actuellement à la Ville et souligne la volonté de la présidente d’assurer une gestion plus serrée et une reddition de comptes plus soutenue .

Isabelle Beaulieu en profite pour dénoncer un contexte politique où des employés voulaient lui nuire.

Outils de travail vétustes

En arrivant en poste, pour les rencontres en ligne, elle confirme avoir acheté un iPad et des écouteurs coquilles d'Apple. Il s’agit d’outils de travail pour les rencontres virtuelles dans un contexte de bureau bruyant. Le prix payé pour ce matériel était trop élevé, j'en conviens.

En 2022, l’ OCPM a remplacé les tables et les chaises afin de recevoir les gens dans les grandes salles du 14e étage du 1550 rue Metcalfe.

Les chaises et les tables étaient vétustes; il fallait les remplacer, elles avaient plus de 20 ans , précise-t-elle. Elle ajoute que les chaises et les tables en question sont aussi utilisées par tous les autres services de la Ville qui utilisent également les locaux de l’ OCPM, tels que Concertation Montréal, le Bureau du vérificateur général, le Conseil jeunesse, la Commission de la fonction publique, le Conseil interculturel de Montréal et plusieurs autres.

Nous avons fait l'acquisition de trois tableaux blancs interactifs , précisant qu’il ne s’agit pas de téléviseurs et qu’aucun ne se trouve dans son bureau.

Relations internationales

Depuis son entrée en poste, Mme Beaulieu certifie avoir restreint la fréquence et la taille des voyages internationaux. Tel que je l’ai annoncé, nous prenons maintenant une pause pour réviser ces pratiques.

J’ai hérité d’une organisation qui doit être modernisée et d’une situation précaire dont je ne connaissais pas l’ampleur. Il y avait beaucoup de lacunes, il en reste.

Plus de détails à suivre.