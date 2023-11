Deux anciens directeurs de l'école Legacy Christian Academy de Saskatoon ont plaidé non coupables jeudi à de nombreuses accusations d'agression.

Duff Friesen fait face à 11 chefs d'accusation, tandis que John Olubobokun fait face à 13 chefs. Les avocats des deux hommes ont opté pour un jugement devant la cour provinciale.

M. Friesen était absent lors du procès au tribunal. Cependant, M. Olubobokun s'y est présenté en personne, mais a choisi de ne pas prendre la parole.

Selon l’un des anciens élèves de l'école Legacy Christian Academy, Quentin Pelletier, bien que le fait de plaider coupable refléterait une acceptation de responsabilité, il est bénéfique que toutes les allégations soient présentées publiquement lors d'un procès.

Cela donne aux élèves la possibilité de raconter leur histoire devant un tribunal et d'être entendus, et avec un peu de chance, la justice sera faite , affirme M. Pelletier qui était présent lors du procès jeudi.

Nous avons vu tout ce qui s'est passé et nous sommes heureux qu'il y ait au moins une obligation de rendre des comptes et que ces histoires soient entendues et prises au sérieux , ajoute-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Quentin Pelletier est un ancien élève de l'école Legacy Christian Academy de Saskatoon. Photo : Radio-Canada

L'année dernière, plus de 50 anciens élèves de la Legacy Christian Academy, ainsi que des membres de la Mile Two Church de Saskatoon, ont témoigné de leur expérience en déclarant avoir été victimes de privations et de violences systématiques .

Publicité

Survenus entre 1995 et 2010, ces mauvais traitements incluent des actes de violence sexuelle, physique et psychologique, des cas d'isolement et des pratiques d'exorcismes à caractère homophobe.

En octobre dernier, Aaron Benneweis, un ancien entraîneur de l’école Legacy Christian Academy, a admis avoir agressé sexuellement une adolescente de l'école. Il doit revenir devant le tribunal pour la détermination de sa peine le 4 janvier 2024.

Avec les informations de Dan Zakreski