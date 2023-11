Les sans-abris auront accès à une roulotte à Dolbeau-Mistassini

Les personnes sans-abris à Dolbeau-Mistassini auront une autre alternative pour passer leurs nuits froides d'hiver. À compter du premier décembre, une roulotte de chantier sera mise à leur disposition.

Elle sera installée à l'arrière du Complexe sportif Desjardins, à proximité du centre-ville dans le secteur Dolbeau. L'endroit sera ouvert tous les jours de 22 h à 9 h jusqu'au printemps.

Pour la phase un, on s’attend à avoir environ six lits de disponibles. Par contre on va évaluer en continu les besoins pour s’ajuster à la demande.