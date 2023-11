Le mandat du sénateur du Nunavut Dennis Patterson tire à sa fin

Sénateur du Nunavut depuis presque que 15 ans, Dennis Patterson tirera sa révérence en politique le mois prochain et prendra sa retraite puisqu'il atteindra l'âge réglementaire de 75 ans établi dans la Constitution.

Ce sont presque 50 ans de vie publique qui ont impliqué un travail assez exigeant [et] beaucoup de déplacements , confie-t-il. J’ai adoré chaque minute, mais je suis prêt pour un autre chapitre.

La fin de son mandat est prévue pour le 30 décembre, date de son anniversaire. Le sénateur était de passage à Iqaluit pour assister à une célébration en son honneur organisée mercredi à l’Assemblée législative du Nunavut.

Dennis Patterson est entré sur la scène politique du Grand Nord dans les années 1970. Il a été député territorial des Territoires du Nord-Ouest pendant 16 ans, années au cours desquelles il a été ministre de l’Éducation, de la Santé et des Services sociaux et de la Justice avant de devenir premier ministre de ce territoire entre 1987 et 1991.

Ouvrir en mode plein écran Dennis Patterson (au centre) était ministre des Droits autochtones et du Développement constitutionel des Territoires du Nord-Ouest, de 1984 à 1987, lorsqu'il a pris part aux négociations entourant l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut. Photo : Photo fournie par Dennis Patterson

C’est son métier d’avocat qui l’a initialement amené à quitter la Colombie-Britannique, à l'âge de 27 ans, et à mettre le cap vers le Nord, où il envisageait de ne rester que pendant un an. Pourtant, dit-il, il n’a pas regretté son choix d’y demeurer. Je n’ai jamais regardé en arrière , soutient-il.

En 2009, il a été nommé sénateur du Nunavut sous la bannière conservatrice. Il a aussi présidé le Comité spécial sur l’Arctique du Sénat qui a publié en 2019 un rapport réclamant de meilleures relations entre le gouvernement fédéral et le Nord.

En février 2022, il a claqué la porte du caucus conservateur, car des membres du parti ont soutenu les manifestants du « Convoi de la liberté » à Ottawa.

Militant pour la défense de l’Arctique

Devant l’intérêt grandissant de la Russie et de la Chine pour l’Arctique, il a souvent milité pour une meilleure protection de la souveraineté du Canada dans la région.

Nous devons tirer profit de la volonté du Canada et des États-Unis d'investir de l'argent dans la modernisation du NORAD , dit-il.

Il estime que le nord du pays est mal préparé à l'éventualité d'incursions étrangères, notamment en raison des technologies vieillissantes, du manque d’infrastructures et du manque de concertation avec les populations inuit.

Ouvrir en mode plein écran La station radar du Système d'alerte du Nord à Cambridge Bay, dans l'ouest du Nunavut. Photo : Radio-Canada / Matisse Harvey

Nous devons créer des installations polyvalentes qui profiteront aux communautés tout en contribuant à protéger notre souveraineté.

Dennis Patterson a aussi plusieurs fois exprimé son mécontentement publiquement à l’égard du transporteur aérien Canadian North, décriant notamment un manque de transparence et un monopole prédateur .

L’histoire complète n’a pas encore été racontée

Le sénateur a déjà plusieurs plans pour sa retraite. Je veux écrire l’histoire de l’évolution du Nunavut , explique-t-il. J’espère que cela deviendra un livre.

J’ai hâte de partager ce que nous avons tous fait ensemble, Inuit et non-Inuit. L’histoire complète n’a pas encore été racontée.

Pour remplacer le sénateur, une fois son mandat terminé, le Comité consultatif indépendant sur les nominations au Sénat devra recommander des candidats potentiels au premier ministre du Canada, à qui reviendra la décision finale.

Pour siéger à la Chambre haute, un sénateur doit être âgé d’au moins 30 ans et de moins de 75 ans.

Avec des informations de Jody Ningeocheak