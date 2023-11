Le gouvernement de Colombie-Britannique a suspendu tous les membres du conseil de police de Surrey et a nommé un nouvel administrateur à sa tête. La province, qui souhaite que Surrey se dote d’une force policière locale, espère ainsi accélérer le processus de transition que la mairesse de la ville tarde à mettre en place.

Mike Farnworth, ministre de la Sécurité publique et solliciteur général, a nommé l'ancien chef de police d'Abbotsford, Mike Serr, au poste d'administrateur.

Dans un communiqué, Mike Farnworth a indiqué que Mike Serr assumera les fonctions du conseil afin de faciliter la transition entre la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et le Service de police de Surrey (SPS). Le ministre a précisé que les membres suspendus pourraient reprendre leurs fonctions lorsque le mandat de Mike Serr sera terminé.

Mike Farnworth a déclaré que cette décision avait été prise après avoir examiné le travail du conseil de police, qui a été limité en raison de l'absence de progrès de la part de la Ville de Surrey dans la transition vers le SPS .

Publicité

Il y a des questions en suspens qui me préoccupent particulièrement, par exemple le budget pour cette année et pour l'année prochaine, et la meilleure façon de les régler est de mettre en place un administrateur et de suspendre le conseil d'administration , a déclaré Mike Farnworth à des journalistes présents à Victoria, jeudi.

Coup pour coup

Cela fait plusieurs années qu’une bataille fait rage entre le gouvernement de la province et la Ville de Surrey. Cette dernière souhaite que la GRC continue d’assurer la sécurité de ses habitants, alors que la province voudrait qu’elle se dote d’une force policière locale.

Les deux parties se rendent coup pour coup. Le mois dernier, Mike Farnworth a ainsi déposé un projet de loi qui, s’il est adopté, pourrait contraindre la Ville de Surrey à basculer vers le SPS .

Dans un communiqué publié jeudi, Brenda Locke, qui préside le conseil de police, a déclaré qu'elle continuerait à s'opposer à la transition vers le SPS , affirmant qu'elle serait coûteuse et n'apporterait aucun avantage supplémentaire en matière de sécurité.

Publicité

Mike Farnworth a déclaré à la presse qu'il avait informé Brenda Locke de sa décision et qu'ils avaient eu une bonne et cordiale discussion .

« Accélérer la transition »

Le chef du Service de police de Surrey, Norm Lipinski, a remercié les membres du conseil de police et a déclaré qu'il se réjouissait de travailler avec Mike Serr. Ce dernier avait pris sa retraite au début du mois, après avoir été chef de la police d'Abbotsford.

Rick Stewart, président du syndicat de la police de Surrey, qui représente les membres du SPS , a déclaré que la suspension des membres du conseil de police ne devait pas éclipser leur engagement envers la communauté. Il a ajouté que le temps est venu d'accélérer la transition des services de police grâce à un processus plus rationnel qui permettra à toutes les parties de travailler à l'accomplissement du projet .

Avec des informations de La Presse canadienne