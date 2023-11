Moncton accueille du basketball de haut niveau avec Atlantic Slam

C'est le rêve de tout amateur de basketball à Moncton ce week-end. Quatre équipes qui ont toutes participé aux séries éliminatoires du championnat March Madness de la NCAA montreront leurs compétences lors du tournoi Atlantic Slam, présenté au Centre Avenir.

Le simple fait de voir ces joueurs et de voir ce qu'il faut pour jouer à ce niveau va aider beaucoup nos jeunes , a indiqué le coprésident d'Atlantic Slam et président de l'Association de basketball de Moncton, Roberto Di Donato.

Ouvrir en mode plein écran Le Canadien Sam Thompson, des Raiders de l'Université Colgate. Photo : Université Colgate/Olivia Hokanson

Les amateurs pourront voir évoluer l'Université Gardner-Webb, l'Université Weber State, l'Université Yale et l'Université Colgate, ainsi que des équipes d'écoles telles qu'Orangeville Prep de l'Ontario.

Du basketball universitaire élite

Sam Thomson, de Kitchener, en Ontario, aura sa première chance de jouer un match pour l'Université Colgate en sol canadien. Il en est à sa quatrième année avec l'équipe. Il a promis que les personnes qui se présenteront au Centre Avenir pourront voir du basketball universitaire de haut niveau.

Ouvrir en mode plein écran Le Canadien Sam Thompson (30), des Raiders de l'Université Colgate, surveille de près Benny Williams, des Oranges de Syracuse. Photo : Getty Images / Bryan M. Bennett

Il y a des athlètes incroyables qui participent à ce tournoi. Vous allez voir beaucoup de gars qui auront l'occasion de jouer au niveau supérieur, que ce soit dans la NBA ou en Europe.

Par exemple, Dillon Jones, de l’Université Weber State dans l'Utah, a récemment été nommé joueur national de la semaine aux États-Unis et devrait être repêché pour jouer dans la NBA en 2024.

Expansion du basketball à Moncton

Il y a quatre ans, l'Association de basketball de Moncton comptait environ 600 membres. Depuis, elle compte environ 850 participants.

Ouvrir en mode plein écran Le Magic de Moncton jouait au Centre Avenir dans le cadre de la Ligue nationale de basketball, mais l'équipe a fermé ses portes en 2021. Photo : Shane Magee/CBC

Si l'on inclut les régions autour de Moncton, il y a plus de 2000 jeunes qui jouent au basketball, sans compter les joueurs du secondaire ou universitaires. Des événements comme Atlantic Slam contribuent à la popularité du sport a soutenu Roberto Di Donato.

Il déplore qu'il existe peu d'occasions pour les amateurs de basketball d'assister à des parties de haut niveau. Il y a les Mystics de Moncton, une équipe semi-professionnelle qui participe à des compétitions au sein de la Maritime Women's Basketball Association durant l'été. Les gens peuvent également regarder les équipes de l’Université Crandall et de l’Université Mount Allison jouer pendant l’hiver.

Mais pour voir des matchs professionnels, les amateurs doivent voyager.

27 Canadiens dans la NBA

Il n'y a pas que Moncton qui a connu une croissance de son programme de basketball. De plus en plus de Canadiens atteignent les plus hauts niveaux du sport. Lors de la soirée d'ouverture de la saison 2023-2024 de la NBA , 27 Canadiens figuraient dans l’une ou l’autre des équipes.

Ouvrir en mode plein écran Shai Gilgeous-Alexander (2) est l'un des 27 Canadiens évoluant dans la NBA cette saison. Photo : Getty Images / Yong Teck Lim

Mais Roberto Di Donato mentionne qu'il faudra encore du temps avant que les joueurs du Nouveau-Brunswick atteignent ce niveau.

Je pense que nous sommes encore loin. Je dirais que probablement [dans les] cinq à dix prochaines années, vous verrez des joueurs se développer , croit-il.

M. Di Donato dit que les organisateurs ont réussi à vendre plus de forfaits de billets que prévu.

L'objectif est que cela devienne un événement annuel , déclare Roberto Di Donato. Si cela se reproduit année après année, ce serait un énorme succès pour la région de Moncton.