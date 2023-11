Paie des fonctionnaires : encore 242 000 transactions toujours en attente

Même si l'arriéré des mouvements financiers en attente de traitement par le Centre des services de paye a diminué depuis 2018, les retards sont encore de quelque 242 000 mouvements financiers, selon les plus récentes données de Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC).

En janvier 2018, alors que le système de paye Phénix avait près de deux ans, le gouvernement fédéral estimait à 384 000 le nombre de mouvements financiers excédant la charge de travail habituelle du Centre des services de paye de Miramichi, au Nouveau-Brunswick.

Près de six ans plus tard, 242 000 mouvements excèdent encore la charge de travail habituelle du Centre des services de paye. Cela représente une hausse de 16,9 % en un an. En octobre 2022, on en comptait 207 000, contre 125 000 en octobre 2021.

Mouvements financiers excédant la charge de travailhabituelle du Centre des services de paye en octobre de chaque année depuis 2018 Année Mouvements financiers excédant la charge de travail habituelle du Centre des services de paye en octobre de chaque année depuis 2018 2018 303 000 2019 220 000 2020 110 000 2021 125 000 2022 207 000 2023 242 000 Source : Services publics et Approvisionnement Canada

Le nombre de mouvements financiers excédant la charge de travail habituelle a toutefois diminué de 7000 mouvements entre le 28 septembre et le 25 octobre 2023, note le Ministère. En octobre 2023, sur 108 000 mouvements reçus, 114 000 ont été traités.

Ces chiffres excluent 80 000 mouvements qui sont considérés comme constituant la charge de travail habituelle du Centre, précise-t-on.

Des chiffres qui varient

SPAC explique que le nombre de mouvements financiers reçus des ministères et organismes desservis par le Centre des services de paye varie d’un mois à l’autre.

Ces variations sont principalement dues à des tendances saisonnières. Par exemple, les mois qui précèdent le début de l’été et l’automne sont généralement marqués par un plus grand nombre d’embauches d’étudiants et d’employés à des postes occasionnels, de nominations intérimaires et de retours d’employés qui étaient en congé.

Le nombre de mouvements traités mensuellement varie aussi en fonction d’autres facteurs, comme la complexité de chaque situation, les exigences de mise en application des conventions collectives et les tendances saisonnières , ajoute SPAC .

Selon le Ministère, cela explique pourquoi d’importantes diminutions du nombre de mouvements financiers en attente de traitement au Centre des services de paye sont parfois suivies d’une diminution moins marquée ou même d’augmentations.

Qu’est-ce qu’un mouvement financier? Les mouvements financiers représentent les dossiers liés aux salaires, comme les montants dus aux fonctionnaires ou ceux qui leur ont été versés en trop. Ils peuvent aussi être liés à des changements à la situation professionnelle d'employés, comme des congés parentaux ou des promotions.

Des mesures pour régler la situation

Sur la page internet consacrée à la mise à jour du Centre des services de paye de la fonction publique (Nouvelle fenêtre) [lien externe], SPAC indique que les problèmes de paye auxquels font actuellement face les fonctionnaires membres de la fonction publique sont inacceptables , et que le Ministère travaille sans relâche et à tous les niveaux afin de trouver des solutions .

Dans le budget fédéral 2023, une somme a été consacrée pour continuer à résoudre les problèmes apparus lors de la mise en œuvre initiale du système de paye Phénix, mais aussi pour appuyer les opérations complexes liées au versement de la paye à plus de 396 000 fonctionnaires, actuels ou anciens, de plus de 100 ministères et organismes différents.

Dans le cadre de cet investissement, le Centre des services de paye a embauché des agents de rémunération supplémentaires pour faire face à une charge de travail croissante, tout en continuant à traiter les mouvements en suspens , a expliqué le Ministère dans un courriel à Radio-Canada daté du 29 septembre 2023.

Entre avril et juillet 2023, SPAC indique avoir embauché 354 nouveaux agents de rémunération afin d'accroître sa capacité de traitement de la paye.

Cette augmentation permettra de réduire et d'éventuellement résoudre les mouvements de paye en suspens datant de plus d'un an. En outre, 103 autres employés ont été embauchés en septembre pour faire face à l'attrition normale , précisait le Ministère qui ajoutait étudier d'autres solutions, telles que le recours à une plus grande automatisation. Par exemple, au cours de la dernière année, comparativement à la même période il y a trois ans, le nombre de mouvements reçus a augmenté de 55 %, mais le nombre de mouvements qu'un conseiller en rémunération doit traiter manuellement n'a augmenté que de 37 %. Nos investissements dans l'automatisation, l'amélioration des processus et la formation améliorent notre capacité à gérer les mouvements de paye.

SPAC répète que son objectif est de ne plus avoir aucun mouvement de paye qui dépasse la charge de travail normale.

Avec les informations d'Estelle Côté-Sroka