Consultations sur un possible retrait du RPC : des pros et anti au coude-à-coude

Alors que le comité mis en place par le gouvernement albertain pour consulter la population sur son projet de retrait du Régime de pensions du Canada (RPC) est à pied d’oeuvre, des avis recueillis lors des auditions téléphoniques de jeudi ne font ressortir aucune tendance nette entre les partisans et les opposants au projet.

Parmi les personnes consultées, sept ont soutenu un possible retrait de la province du RPC pour créer son propre fonds de retraite, tandis que six se sont prononcées contre.

Le possible retrait du RPC , une « opportunité »

Pour l'appelant identifié comme Gary, il était temps que le gouvernement albertain aille de l’avant avec son projet : Voici une opportunité pour les Albertains d'être des gagnants. Il ajoute que la province dépense déjà des milliards de dollars en paiements de péréquation.

Publicité

Une autre intervenante, Darlene, encourage le gouvernement de Danielle Smith à s’employer à faire un meilleur travail pour rassurer les Albertains qui ont peur du changement et du bien-fondé du projet de se retirer du fonds de retraite fédéral.

La province a lancé une campagne de publicité et de sondage de 7,5 millions $ sur le projet de sortie du régime de retraite fédéral.

Selon Darlene, les provinces qui manifestent leur opposition à un régime de retraite propre à l’Alberta le font par intérêt personnel. Elle ferait notamment allusion à l’Ontario qui, par la voix de son ministre des Finances Peter Bethlenfalvy, a estimé qu’un retrait de l'Alberta du RPC pourrait causer de graves préjudices à long terme aux travailleurs et aux retraités de l'ensemble du pays.

Parmi les voix partisanes, il y a également celle de Keith, qui estime que les Albertains paient plus que ce qu'ils reçoivent, et que des cotisations plus faibles et des prestations plus élevées d'un possible régime de l'Alberta sont attrayantes.

Ne pas remplacer « quelque chose qui marche »

Trois appelants parmi les six qui se sont prononcés contre un possible fonds albertain de retraite se demandent pourquoi la province voulait réparer quelque chose qui n'est pas cassé, faisant ainsi entendre que le RPC se porte bien.

Publicité

Dans un rapport rendu public mercredi, la Fédération du travail de l’Alberta (AFL) soutient qu’un régime de pension propre à l’Alberta représenterait un risque pour les travailleurs de la province.

De plus, l’ AFL bat en brèche l’idée selon laquelle l'Alberta a plus contribué que les autres provinces et territoires au RPC, en notant que tous les travailleurs canadiens d’un océan à l’autre y versent le même montant.

Les consultations téléphoniques de jeudi constituaient la quatrième assemblée publique du genre à avoir lieu depuis que ce processus a été lancé à la demande de Danielle Smith.

Une dernière consultation publique

Le panel dirigé par l’ancien ministre des Finances Jim Dinning a répondu aux appels et aux questions en ligne de résidents d'Edmonton et des environs pendant 90 minutes.

La dernière assemblée est prévue le 22 novembre et recevra les appels du centre de l'Alberta. Le comité promet également des assemblées publiques en personne le mois prochain.

Ces consultations surviennent à la suite du rapport commandé par le gouvernement qui estime que l'Alberta, avec ses revenus relativement plus élevés et sa population plus jeune, pourrait mettre en place son propre régime.

Le panel doit conseiller Mme Smith au printemps sur ce que les Albertains pensent d'un plan autonome pour l'Alberta et, sur la base de ces conseils, la première ministre décidera alors si elle devra soumettre la question à un référendum.

Une longue bataille judiciaire en vue?

Par ailleurs, alors que le gouvernement albertain chiffre à 334 milliards de dollars la part qui reviendrait à la province en cas de retrait du fonds fédéral, l'Office d'investissement du Régime de pensions du Canada affirme que le montant serait, au mieux, la moitié de cette somme.

La ministre fédérale des Finances, Chrystia Freeland, a demandé à l'actuaire en chef de fournir une estimation.

Si Ottawa et l'Alberta ne parvenaient pas à s'entendre sur les modalités de sortie de la province du RPC , la question devrait peut-être être tranchée par les tribunaux. Ce processus pourrait alors prendre des années.

Avec les informations de La Presse canadienne