Mort d’un itinérant à Gatineau : le coroner et la police vont enquêter

Le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) et le coroner vont mener une enquête « conjointe » pour faire la lumière sur la mort d’une personne en situation d’itinérance dans le campement situé aux abords du Centre Robert-Guertin.

Le coroner et la police vont mener une enquête conjointe. Lorsque les policiers interviennent au départ [sur la scène], la police appelle le coroner et c’est là que la décision se prend , a expliqué l’agent relationniste Patrick Kenney en entrevue à Radio-Canada, vendredi matin.

Vu l’implication du coroner, nous sommes très limités dans les informations que nous pouvons partager , a-t-il ajouté, de sorte qu’il est impossible de connaître de plus amples détails, comme l'âge ou le nom de l’homme qui a été retrouvé mort.

Ouvrir en mode plein écran L'agent Patrick Kenney, porte-parole du Service de police de la Ville de Gatineau (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Rosalie Sinclair

L'agent Kenney a néanmoins assuré que tous les scénarios allaient être explorés, mais que pour l’instant, il est trop tôt pour qu’il soit question d’une surdose ou d’éléments de nature criminelle , a-t-il insisté.

Jeudi après-midi, les ambulanciers et les policiers ont rapidement été dépêchés sur les lieux. Vendredi matin, ils n’étaient plus présents à des fins d’enquête. Le porte-parole a expliqué que cela signifie que les policiers ont relevé tous les éléments nécessaires .

L’enquête sur les lieux est terminée, mais elle se poursuit dans les bureaux avec, entre autres, l’analyse.

Davantage de sécurité à l’école

Située à moins de 100 mètres du campement de sans-abri, l’École secondaire de l’Île a pris des mesures pour assurer la sécurité de ses élèves en embauchant plus de gardiens de sécurité , a indiqué une porte parole du Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSSPO) vendredi matin.

De plus, de concert avec la Ville de Gatineau, une plus forte présence policière est assurée sur les pistes cyclables et aux alentours de l’école et des travailleurs sociaux sont déployés sur le terrain , a ajouté le CSSPO qui a déjà manifesté son inquiétude pour la sécurité des élèves et du personnel.

La porte-parole a assuré que des ressources sont disponibles à l’école si les élèves ressentent le besoin de parler ou de dénoncer une situation .

De son côté, le SPVG a mentionné qu’elle n’avait pas l’intention d’augmenter la présence policière aux abords de l’ancien aréna des Olympiques de Gatineau étant donné qu’elle surveille déjà les lieux depuis plusieurs mois.

Nos policiers font déjà des patrouilles de façon très régulière. Il y a aussi des équipes spécialisées qui sont omniprésentes. Je ne crois pas que ça va changer, car nous sommes déjà là de façon assez fréquente , a répondu M. Kenney.

Avec les informations de Frédéric Pepin