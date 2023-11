Le gouvernement fédéral a quelque peu surestimé les retombées qui seront générées par le projet de Northvolt en Montérégie, où l'entreprise suédoise fabriquera des cellules de batteries pour véhicules électriques, notamment grâce à des incitatifs à la production pouvant atteindre 4,6 milliards de dollars, observe le directeur parlementaire du budget (DPB).

Dans un rapport dévoilé vendredi, Yves Giroux indique que ces subventions, calquées sur l'Inflation Reduction Act de l'administration américaine, ne seront pas récupérées avant 2037, alors que le gouvernement Trudeau avait laissé entendre que ce seuil pourrait être atteint plus tôt.

En présentant le projet, le 28 septembre dernier, le fédéral, dans son communiqué, prévoyait que la rentabilité serait au rendez-vous dans un délai de cinq à neuf ans après la mise en œuvre complète du projet. Ce ne sera pas le cas, selon Yves Giroux.

Selon le calendrier de production annuel projeté de Northvolt, le DPB estime à 11 ans le seuil de rentabilité de la subvention à la production de 4,6 milliards de dollars , écrit-il.

Ce délai diffère des neuf ans mentionnés dans la réponse à la demande d'information formulée par M. Giroux au ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne, précise le rapport.

La filière batterie Consulter le dossier complet La filière batterie Consulter le dossier complet Suivre Suivre

La différence, souligne le DPB , s'explique par le fait que le gouvernement fédéral a pris en considération pour ses projections que l'usine de Northvolt sera en pleine production dès sa mise en service, alors qu'habituellement, celle-ci se fait de manière graduelle.

Publicité

On a la même méthodologie, mais le compteur ne démarre pas en même temps , a-t-il résumé vendredi en entrevue à Radio-Canada.

L'écart entre son évaluation et celle d'Ottawa, cela dit, n'est pas fondamental , nuance M. Giroux. Pour un projet de cette ampleur-là, où le calendrier n'est pas coulé dans le béton, ce n'est pas quelque chose de hors norme , souligne-t-il.

Selon les termes de l'entente présentée plus tôt cet automne, le gouvernement fédéral couvrira les deux tiers des incitatifs à la production (3,1 milliards de dollars) offerts à Northvolt pour son projet en Montérégie, tandis que le gouvernement du Québec assumera le tiers de la subvention (1,5 milliard de dollars).

Pas la première fois

Que le fédéral ait partagé des projections plus optimistes que les siennes ne le surprend pas non plus, dans la mesure où Ottawa avait fait la même chose pour évaluer la rentabilité des subventions de ce type promises à Volkswagen pour sa future usine de St. Thomas , en Ontario.

Alors que le premier ministre Trudeau avait estimé en avril qu'il ne faudrait pas plus de cinq ans pour que ce soutien financier génère des retombées économiques équivalentes, le DPB estime, dans son rapport de vendredi, que l'attente pourrait finalement être trois fois plus longue.

Publicité

En septembre dernier, M. Giroux avait calculé que les subventions à la production offertes à Volkswagen, pour son futur site de St. Thomas , et à Stellantis-LGES, pour son usine en construction à Windsor, seraient, selon les calendriers combinés de ces entreprises, rentabilisées dans environ 20 ans, en 2043.

Son rapport de vendredi est toutefois plus précis. Selon lui, le seuil de rentabilité du soutien financier proposé à Volkswagen sera atteint dans 15 ans, alors que, dans le cas de Stellantis-LGES, il faudra attendre 23 ans après le début de la production, l'an prochain.

Des subventions non imposables

Selon le DPB , le coût total de l'aide financière aux constructeurs de batteries pour véhicules électriques qui a été offerte par les gouvernements du Canada, de l'Ontario et du Québec s'élèvera, pour la période de 2022-2023 à 2032-2033, à 43,6 milliards de dollars, soit 15,6 % de plus que ce qui a été annoncé jusqu'ici.

Pour en arriver à cet écart de 5,8 milliards, Yves Giroux présume que, tout comme dans le cas de Volkswagen, le soutien offert à Stellantis-LGES et Northvolt ne sera pas imposable, alors qu'il aurait dû l'être.

Il précise même qu'en supposant que le soutien à la fabrication de batteries de véhicules électriques creuse le déficit, les frais de la dette publique des gouvernements fédéral et provinciaux feront grimper de 6,6 milliards de dollars supplémentaires les coûts totaux de l’aide accordée.

Début du widget Twitter. Passer le widget ? Fin du widget Twitter. Retourner au début du widget ?

Sur le réseau X, le ministre François-Philippe Champagne a déploré vendredi que le rapport du DPB ne rende pas compte de la plupart des impacts économiques plus larges sur la chaîne d'approvisionnement .

Le document, selon lui, ne souligne pas non plus que plus des deux tiers de l'aide gouvernementale sont conditionnels et payables sur une décennie .

Le député conservateur Gérald Deltell, pour sa part, estime au contraire que le rapport du DPB fait la démonstration que les libéraux sont incapables de calculer les montants qui vont être dépensés .

Chaque fois, le directeur parlementaire du budget les rappelle à l'ordre , rappelle-t-il, évoquant lui aussi les projections trop optimistes du gouvernement Trudeau par rapport à la rentabilité des incitatifs à la production offerts à Volkswagen.

Ouvrir en mode plein écran Le ministre Pierre Fitzgibbon croit que l'estimation du fédéral selon laquelle les incitatifs à la production promis à Northvolt seront rentabilisés d'ici neuf ans « est la bonne ». Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Le ministre québécois de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, a pour sa part relevé vendredi, en marge d'une conférence devant le Conseil des relations internationales de Montréal (CORIM), que, dans le cas de Northvolt, une rentabilité sur 11 ans plutôt que 9 ne faisait pas une grosse différence.

Il a également plaidé que la méga-usine que l'entreprise suédoise souhaite implanter à la frontière de Saint-Basile-le-Grand et de McMasterville restera en opération plus que 10 ans et que les retombées se feront donc sentir bien après la fin prévue des incitatifs à la production.