Les étudiants commencent à s'inscrire en plus grand nombre sur le campus de l’Université Laurentienne après deux années de diminution des inscriptions à la suite de la déclaration d’insolvabilité en 2021.

L’université rapporte avoir admis environ 8 100 étudiants du premier cycle et des cycles supérieurs cet automne. Cela représente une augmentation de 475 étudiants par rapport à l'automne dernier.

La vice-rectrice aux études par intérim, Brenda Brouwer, affirme qu'un plan visant à attirer un plus grand nombre d'étudiants est en préparation.

Ce n'est pas là où nous voulons être. Nous voulons continuer à croître , dit-elle en soulignant que cela dépend en partie du taux de rétention dans les programmes.

Mme Brouwer mentionne que les répercussions du faible taux d'inscription dans les programmes de premier cycle au cours des deux dernières années se poursuivront à mesure que ces étudiants progressent dans les programmes de trois à quatre ans .

Elle indique que l’établissement a intensifié le recrutement d'étudiants étrangers, ce qui explique en partie la croissance des inscriptions cette année.

La vice-rectrice aux études par intérim, Brenda Brouwer, souligne que l'Université Laurentienne élabore un plan pour augmenter davantage les inscriptions.

Plus d'étudiants étrangers

Selon Mme Brouwer, les étudiants étrangers représentent 17 % du total des inscriptions cette année. Ils étudient principalement en informatique, en commerce et en génie.

Dans le passé, les étudiants étrangers ne représentaient que 8 % de la population étudiante de la Laurentienne, souligne-t-elle.

Mais elle ajoute que la Laurentienne vise un équilibre entre étudiants nationaux et étrangers.

Au fil des ans, le nombre d'étudiants de Sudbury qui fréquentent l'université de leur ville natale a chuté.

C’est un changement qui semble naturel pour Mme Brouwer. Les gens ont tendance à quitter leur communauté et à aller ailleurs , affirme-t-elle.

Il y a donc cet aspect-là et nous recrutons plus largement. Nous recrutons au-delà de la communauté et partout en Ontario, partout au Canada.

Expansion des programmes

Mme Brouwer souligne que l'expansion des programmes contribuerait à attirer davantage d'étudiants. Soixante-neuf programmes et 195 postes de professeurs ont été supprimés lors de la restructuration en 2021.

Certaines des disciplines qui ont été touchées lors de la restructuration pourraient d'ailleurs faire leur retour.

Il y a eu beaucoup de discussions sur l'introduction d'un programme de premier cycle en études autochtones, par exemple. C'est une priorité.

Les programmes environnementaux ont également été supprimés, mais Mme Brouwer affirme qu'il y a quelque chose de nouveau à l'horizon.

Nous venons d'introduire ou allons introduire un certificat en solutions environnementales , mentionne-t-elle.

Et il s'agira d'un programme de type interdisciplinaire à l'échelle du campus. Ce ne sont donc que deux exemples de domaines dans lesquels nous voyons un énorme potentiel de croissance et d'attraction d'étudiants.

Mme Brouwer affirme que l'objectif à long terme est d'augmenter les inscriptions à 10 000 étudiants d'ici 2028.

