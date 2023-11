La fermeture d'une portion de la route 352 donnant accès à l'autoroute 40 à la hauteur de Saint-Maurice a de sérieuses conséquences pour des commerces de proximité qui se retrouvent enclavés. La voie ne sera pas rouverte avant l'été 2024 en raison du remplacement imprévu d'un ponceau.

Environ 4000 véhicules défilaient chaque jour devant le dépanneur, le poste d'essence et le café et une bonne proportion s'arrêtait. D'un coup ce débit est tombé à zéro. Les clients ne passent plus.

Au début octobre, Transports Québec a fermé cette portion de la route 352 entre Saint-Maurice et la bretelle 210 de la 40, en raison de l'état de détérioration du ponceau par lequel coule, sous la route, la rivière Champlain.

La Tribu - Café Gourmet a dû se résoudre à fermer sous sa forme originale et à se convertir à l'évènementiel pour survivre. Il a aussi fallu faire des mises à pied.

On a comme essayé d'innover un peu en se disant : au moins on va essayer d'aller récupérer les sous qu'on n'aura pas avec le café, parce que les gens le matin ne passent plus, parce qu'ils peuvent plus prendre l'autoroute [par ici] , a expliqué la copropriétaire de La Tribu - Café Gourmet, Sandra Doucet.

Une portion de la route 152, à Saint-Maurice, restera fermée jusqu'à l'été 2024.

Le dépanneur Proxi Saint-Maurice a quant à lui réduit ses heures d'ouverture. Son chiffre d’affaires a grandement chuté depuis la fermeture cet automne. Du jour au lendemain, [...] ça a chuté de plus de la moitié de clientèle , a constaté une employée du dépanneur Chantal Grandmaison.

Le reportage de Louis Cloutier

Des travaux seront réalisés d’urgence pour remplacer le ponceau, mais neuf mois seront tout de même nécessaires pour les compléter en raison de la complexité de l’opération. Il faudra, entre autres, construire un canal temporaire de dérivation.

La plus grande contrainte, c'est au niveau de la géotechnique, donc des sols; ce sont des sols composés d'argile à faible capacité portante et lorsqu'on va travailler en période hivernale, ça vient augmenter cette contrainte-là , explique la porte-parole régionale du ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec, Roxanne Pellerin.

C'est également tout un secteur qui est vulnérable au mouvement de sol, donc il faut en tenir compte , ajoute-t-elle.

Le remplacement d'un ponceau retarde la réouverture de la route 152 à Saint-Maurice.

La Municipalité de Saint-Maurice déplore vivement ces délais et en appelle à une plus grande diligence de Transports Québec. Le maire s'explique mal que ça doive être si long.

La population ne nous croit même pas quand on essaye de présenter l'argumentation du ministère du transport, alors je pense qu'il va falloir que vous parliez à vos ingénieurs , lance le maire de Saint-Maurice, Gérard Bruneau à l’endroit du ministère.

Ni la Municipalité, ni la MRC des Chenaux n’a de dédommagement à offrir aux commerçants touchés. Le ministère des Transports invite les commerçants à présenter une réclamation pour ce qu'on appelle une perte de commerce.

Louis Cloutier