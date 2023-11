Le château Zoé-Turgeon n'est pas habitable à l'heure actuelle, selon le ministère de la Culture. Des travaux sont nécessaires « rapidement » pour en assurer l'intégrité et la protection patrimoniale.

Le château construit en 1907 et situé sur la Côte-de-Beaupré a récemment fait l'objet d'un avis d'intention de classement patrimonial par le ministre de la Culture, Mathieu Lacombe. En amont, des représentants du ministère ont visité la maison au cours de l'été, de concert avec la Municipalité de L'Ange-Gardien.

Des constats ont été effectués relativement à la nécessité de procéder rapidement à certains travaux de consolidation afin de le rendre habitable à nouveau , indique le Ministère à des questions envoyées par Radio-Canada.

Ouvrir en mode plein écran Le château Zoé-Turgeon a besoin de travaux rapidement pour assurer sa sécurité et sa protection patrimoniale. Photo : Radio-Canada / David Remillard

L'inspection a révélé des problèmes notamment en ce qui a trait à l’étanchéité de l’enveloppe et aux systèmes mécaniques . D’autres constats concernant la restauration de certaines composantes architecturales, notamment le toit, les fenêtres et les boiseries extérieures, ont aussi été relevés , poursuit le Ministère.

Ce dernier, en collaboration avec la Ville de L'Ange-Gardien, souhaite préserver le bâtiment, mais n'a pas encore de plan d'intervention concret à partager publiquement. Les constats effectués par le Ministère visent la préservation des caractéristiques patrimoniales et l’intégrité de la maison. Comme il s’agit d’une résidence et qu’elle est inhabitée à l’heure actuelle, les travaux de consolidation évoqués visent à faciliter à nouveau son usage et donc sa pérennité et protection , se contente de dire le Ministère.

Le coût estimé des travaux n'est pas encore connu et des analyses sont toujours en cours, ajoute-t-on.

Intervention possible

L'avis d'intention de classer le bâtiment comme bien patrimonial ajoute une couche de protection pour le château Zoé-Turgeon. Des interventions étaient déjà possibles puisque l'immeuble a été cité par la MRC de la Côte-de-Beaupré, notamment.

Avant même l'annonce de son statut il y a deux semaines, L'Ange-Gardien préparait déjà une poursuite contre la propriétaire de la résidence en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Le texte prévoit des leviers pour forcer des propriétaires à faire des travaux si une résidence fait l'objet d'un règlement municipal. La Ville pourrait même elle-même entreprendre les travaux et refiler la facture à la propriétaire.

Ouvrir en mode plein écran Le ministre de la Culture et des Communications du Québec, Mathieu Lacombe (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Le ministre Mathieu Lacombe pourrait aussi intervenir en invoquant la Loi sur le patrimoine culturel. Il pourrait en effet saisir la Cour supérieure et forcer la restauration du bien patrimonial, à nouveau aux frais de la propriétaire.

Le cabinet du ministre a refusé de commenter cette éventualité et ne s'est pas non plus prononcé sur l'initiative de la Municipalité de L'Ange-Gardien.

Le bâtiment n'est pas habité depuis des décennies, après son acquisition par son actuelle propriétaire et sa famille au milieu des années 80. La propriétaire actuelle a reçu plusieurs constats d'infraction pour ne pas avoir entretenu adéquatement son bâtiment.