Dans la nuit du 5 au 6 novembre, le ciel de la province s’est illuminé de vert, de jaune, de rose à Martinique Beach à l’est d’Halifax. Des aurores boréales très fortes se sont déroulées dans la nuit. Un phénomène rare dans cette région en temps normal, mais deviendra plus visible que d’habitude sous nos latitudes dans les prochains mois.

Passionné du ciel

Depuis quelques années, Gaurav Singh s’est pris de passion pour l’astrophotographie, c’est-à-dire prendre des clichés du ciel étoilé et il n’est pas prêt d’oublier cette nuit de début novembre.

Je voyais que le niveau d’activité des aurores était très haut et ne baissait pas. Tout me disait que cette nuit allait être exceptionnelle, en plus, il n’y avait aucun nuage dans le ciel et la lune s’est également levée très tard , raconte Gaurav Singh.

Il s’installe donc à Martinique Beach, loin de la pollution lumineuse et prend des clichés. C’était incroyable, ça fait partie des choses que vous avez rêvé de voir dans votre vie.

Gaurav Singh poste un cliché et une vidéo sur son compte Instagram skywatchercanada et le succès est immédiat. La vidéo a été visionnée à ce jour presque 9000 fois, c’est quatre fois plus que ses autres publications.

J’ai eu un bon nombre d’abonnés en plus, et je n’avais pas réalisé que ma photo était devenue virale. C’est une belle surprise , ajoute le photographe qui s’est un peu transformé en spécialiste du phénomène. Les abonnés sont nombreux à lui poser des questions sur le phénomène et à suivre ses prévisions.

Le soleil à son apogée

Les occasions pour voir des aurores boréales vont être de plus en plus nombreuses dans les prochains mois en Nouvelle-Écosse, mais aussi dans tout le sud du Canada, des régions normalement moins propices à de tels spectacles.

La raison : le soleil. L’astre est en train de clore un de ses cycles d’activités, que les scientifiques mesurent grâce aux taches noires présentes sur le soleil. Plus il y en a, plus l’activité est élevée et celle-ci devrait encore s’accroître, car la fin du cycle est prévue d’ici un à deux ans.

Olivier Hernandez est astrophysicien et le directeur du Planétarium de Montréal

Lorsque l’activité augmente, la surface du soleil est expulsée dans l’espace, les protons et les électrons se baladent dans l’univers. En principe, le champ magnétique de la terre nous protège de ça, mais aux pôles, ces particules peuvent descendre dans l’atmosphère, ce qui crée des aurores boréales , explique Olivier Hernandez, astrophysicien et directeur du planétarium de Montréal.

Comment bien les observer ?

On est environ dans la 9e année du cycle, qui fait à peu près 11 ans. Pour les deux prochaines années, les éruptions solaires vont être de plus en plus fréquentes et l’intensité va être plus grande , explique M. Hernandez.

Dans les latitudes où l’on n’a pas l’habitude d’en voir, on va en voir de plus en plus.

Pour savoir quand une aurore boréale va se produire, il faut regarder deux composantes. La première, l’indice KP qui mesure le champ magnétique. Pour que l’aurore soit visible dans les régions sud, l’indice doit être supérieur à 4 ou 5. L’autre indicateur est l’indice BZ qui doit indiquer le sud et donc être négatif.

Cette aurore boréale a été photographiée en février à Miscou, dans la Péninsule acadienne. (Photo d'archives)

Des applications et des sites gratuits condensent ces données et permettent de prévoir quelle nuit sortir pour voir les aurores boréales. À ce moment-là, il faut aussi que le ciel soit dégagé et s’éloigner des sources de pollutions lumineuses comme les villes.